ZeroZeroZero ritorna su Sky Atlantic e NOW TV con gli episodi 5 e 6

Quinto e sesto episodio, domani sera su Sky Atlantic e NOW TV dalle 21.15, per ZEROZEROZERO, la serie Sky Original sulle rotte del traffico globale di cocaina, creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e prodotta da Cattleya. Nei nuovi episodi (disponibili anche on demand e in 4K HDR con Sky Q satellite), l’adrenalinico viaggio del cargo partito da New Orleans alla volta della Calabria diventa sempre più rischioso, facendo tappa in Marocco.

Mentre la leadership di Don Minu (Adriano Chiaramida) è minata dai tradimenti e dalle lotte di potere intestine alla sua stessa organizzazione, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) affrontano i pericoli del deserto del Mali scortati da un gruppo di terroristi jihadisti. Per sopravvivere e completare il loro viaggio, si troveranno ad accettare compromessi inaspettati.

I fratelly Lynwood riescono ad attraversare il confine col Marocco, mentre in Messico Manuel (Harold Torres) e i suoi uomini formano un esercito clandestino per conto del cartello dei Leyra, rendendo sempre più difficile per Manuel mantenere separata la sua vita privata dal mondo di violenza e morte in cui opera.

ZEROZEROZERO – Il quinto e il sesto episodio in onda domani, venerdì 21 febbraio, dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV (anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Disponibile on demand

