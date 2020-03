Zombie Army 4, disponibile la missione “Terror Lab”

roprio quando pensavi di essere al sicuro, nuovi contenuti di ZOMBIE ARMY 4 sono in arrivo!

Lo sparatutto di Rebellion è pronto a invocare la sua nuova campagna in tre parti, HELL CULT. La prima missione, TERROR LAB, è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tu e i tuoi compagni dovete infiltrarvi in uno strano laboratorio, aprirvi la strada attraverso ricercatori zombificati e scoprire il motivo per cui i morti continuano a risorgere…

A partire da oggi sono disponibili anche l’American Sea Captain Character, il PPSH Submachine Gun Bundle, il M1 Semi-auto Carbine Bundle, le Molten Lava Weapon Skins e il Classic Boris Outfit. E la missione Undead Wood Horde è GRATUITA per tutti ed è disponibile da oggi.

REBELLION PRESENTA LA ROADMADP DELLA SEASON ONE!

Quelle terrificanti carcasse di Rebellion hanno anche sollevato il coperchio della bara mostrando così tutti i contenuti della Season 1 di Zombie Army 4, tra cui nuovi personaggi, weapon bundles, weapon skins e outfit per i personaggi, nonché le Parti 2 e 3 della mini-campagna HELL CULT.

Infine, Rebellion pubblicherà anche una nuova modalità GRATUITA, due mappe GRATUITE in Horde Mode e un ulteriore livello di difficoltà GRATUITO, tutto durante la Season 1!

Il Season 1 Pass di Zombie Army 4 offre l’accesso a TUTTI i contenuti della Season 1. È disponibile per l’acquisto ora ed è anche incluso in Zombie Army 4: Super Deluxe Edition. Il contenuto è disponibile per l’acquisto singolarmente.

ROADMAP

10 Marzo 2020

Campaign Mission “Terror Lab”

American Sea Captain

PPSH Submachine Gun Bundle

M1 Semi-auto Carbine Bundle

Molten Lava Weapon Skins

Classic Boris Outfit

FREE Horde Map “Undead Wood”

Aprile 2020

Campaign Mission “Blood Count”

Renegade Officer

Bloodsoaked Weapon Skins

Gas Mask Headgear Bundle

Mortar Shotgun Bundle

Maggio 2020

Mission Pack #3

Character Pack #3

Character Skins #3

Weapon Pack #3

Weapon Pack #9

Weapon Skins #4

Estate 2020

New FREE Mode

New FREE Difficulty Level

FREE Horde Map #2

Weapon Pack #10

Weapon Pack #11

Weapon Skins #5

Charms Pack #1

