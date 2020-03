Zombie Army Trilogy, 7 buone ragioni per giocarlo su Nintendo Switch

I possessori di Switch sono quasi pronti ad immergersi in Zombie Army Trilogy e il nuovo trailer di oggi illustra sette fantastiche ragioni per essere entusiasti prima del lancio del 31 marzo!

Un altro ottimo motivo per essere entusiasti è uno sconto speciale del 15% sui pre-order effettuati sul Nintendo eShop! Questa offerta sarà disponibile fino al lancio e i pre-order sono ora aperti!

Fai un salto nel 1945 e massacra le orde massicce che compongono l’esercito di zombi nazisti di Hitler. Usa fucili di precisione, mitragliatrici e fucili da caccia per eliminare le ondate di non morti e affronta il dittatore di demoni in un’incredibile battaglia finale!

Zombie Army Trilogy include tutto ciò che è stato precedentemente pubblicato su console. Sopravvivi a 3 intense story campaign e affronta la Horde Mode, tutte disponibili sia in modalità singleplayer che in modalità cooperativa drop-in, drop-out per un massimo di 4 giocatori.

Su Nintendo Switch, il gioco offre nuove funzionalità tra cui co-op wireless locale, motion control, controller Pro e supporto HD Rumble. Zombie Army Trilogy supporta anche il nuovo sistema di inviti per amici di Nintendo Switch.

