Zombie Army Trilogy in arrivo su Nintendo Switch a fine marzo

Cme rivelato nel nuovo trailer, ZOMBIE ARMY TRILOGY arriverà finalmente su Nintendo Switch alla fine di questo mese!

Lo studio indipendente britannico Rebellion è lieto di annunciare che lo spin-off cult di Sniper Elite sarà disponibile in formato fisico e digitale il 31 marzo 2020.

Fai un salto nel 1945 e massacra le orde massicce che compongono l’esercito di zombi nazisti di Hitler. Usa fucili di precisione, mitragliatrici e fucili da caccia per eliminare le ondate di non morti e affronta il dittatore di demoni in un’incredibile battaglia finale!

Zombie Army Trilogy include tutto ciò che è stato precedentemente pubblicato su console. Sopravvivi a 3 intense story campaign e affronta la Horde Mode, tutte disponibili sia in modalità singleplayer che in modalità cooperativa drop-in, drop-out per un massimo di 4 giocatori.

Su Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy offre nuove funzionalità tra cui co-op wireless locale, motion control, controller Pro e supporto HD Rumble. Zombie Army Trilogy supporta anche il nuovo sistema di inviti per amici di Nintendo Switch.

La serie Zombie Army ha venduto oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.

