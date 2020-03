Zombie Army Trilogy per Switch, affronta Hitler nel trailer di lancio

Sei pronto a massacrare Zombie comodamente da casa tua? Zombie Army Trilogy arriva su Nintendo Swith da domani, 31 marzo, e la tua missione è abbattere Hitler e le sue orde di non morti nazisti direttamente dal tuo divano! Per celebrare l’imminente resurrezione portatile, lo sviluppatore indipendente britannico Rebellion ha pubblicato il trailer di lancio del gioco!

Puoi ancora effettuare il pre-ordine di Zombie Army Trilogy sul Nintendo eShop, prima del lancio di domani, ottenendo uno sconto speciale del 15%!

Lo shooter cult di Rebellion permette a te e ai tuoi amici di di massacrare le orde massicce che compongono l’esercito di zombi nazisti di Hitler. Usa fucili di precisione, mitragliatrici e fucili da caccia per eliminare le ondate di non morti e affronta il dittatore di demoni in un’incredibile battaglia finale!

Zombie Army Trilogy include tutto ciò che è stato precedentemente pubblicato su console. Sopravvivi a 3 intense story campaign e affronta la Horde Mode, tutte disponibili sia in modalità singleplayer che in modalità cooperativa drop-in, drop-out per un massimo di 4 giocatori.

Su Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy offre nuove funzionalità tra cui co-op wireless locale, motion control, controller Pro e supporto HD Rumble. Zombie Army Trilogy supporta anche il nuovo sistema di inviti per amici di Nintendo Switch.

La serie di Zombie Army series ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo.