Hyundai INSTER Cross: viaggio tra i giardini all'italiana e mobilità elettrica

Con l'arrivo della primavera, i giardini all'italiana diventano meta ideale per coloro che desiderano immergersi nella bellezza dei paesaggi e vivere esperienze outdoor uniche. Hyundai INSTER Cross, il city-SUV 100% elettrico, si propone come compagno perfetto per scoprire alcune tra le più spettacolari destinazioni della tradizione paesaggistica italiana, valorizzando uno stile di mobilità pratico, sostenibile e all'avanguardia.

Firenze offre i Giardini di Boboli, autentica culla del giardino all'italiana, dove natura e architettura rinascimentale si intrecciano tra viali geometrici, terrazze e statue. Qui INSTER Cross sfrutta le sue dimensioni compatte e avanzate tecnologie di assistenza alla guida, come la connettività Bluelink, aggiornamenti OTA e doppio display digitale da 10.25", rendendo agevole e sicuro ogni spostamento anche nei centri storici più raccolti.

A Valeggio sul Mincio il Parco Giardino Sigurtà accoglie i visitatori con 60 ettari di prati, laghetti e la celebre fioritura di primavera: migliaia di tulipani colorano i viali, offrendo uno spettacolo unico. INSTER Cross sorprende per la modularità degli interni: tutti i sedili possono essere abbattuti o fatti scorrere, garantendo una gestione ottimale dello spazio per ogni esigenza e un vano di carico fino a 1.059 litri, perfetto per le gite fuori porta.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano sorprendono per il mix di botanica e panorami alpini, con oltre 80 ambienti tematici e terrazze affacciate sulle montagne. Sulle strade di montagna, la guida elettrica di INSTER Cross mostra appieno il suo potenziale: il powertrain da 115 CV e 147 Nm assicura una risposta brillante, mentre le palette al volante permettono di gestire la frenata rigenerativa fino alla modalità i-Pedal, per una guida fluida e intuitiva.

Villa d'Este a Tivoli, a pochi chilometri dalla capitale, incanta con il trionfo dell'acqua tra fontane storiche, statue e terrazze storiche. INSTER Cross, nonostante le dimensioni compatte, offre grande comfort grazie a un abitacolo spazioso e luminoso. Le ampie superfici vetrate valorizzano la vista sul paesaggio, mentre l'intelligente organizzazione degli spazi assicura comodità sia al guidatore che ai passeggeri.

Sul Lago Maggiore infine, i Giardini Botanici di Villa Taranto offrono oltre sette chilometri di percorsi tra terrazze fiorite e serre panoramiche, con la primavera che regala esplosioni di colori e profumi. INSTER Cross affronta anche spostamenti lunghi grazie alla batteria da 49 kWh, garantendo fino a 360 km di autonomia in ciclo misto WLTP e fino a 491 km in città. La ricarica rapida fino a 120 kW permette di arrivare all'80% in soli 30 minuti, e il caricatore di bordo da 11 kW assicura una ricarica completa in circa quattro ore e mezza.

INSTER Cross combina dimensioni ultracompatte con interni pratici e modulari, personalizzazioni dal design contemporaneo e tecnologie di sicurezza di livello superiore. Dotata di cerchi in lega da 17", passaruota evidenziati, barre portatutto e fari full LED di serie, la vettura esprime una personalità sportiva accentuata da dettagli interni grigi con finiture in giallo lime. Un unico allestimento ricco garantisce tecnologie e comfort per un pubblico sempre più attento alla qualità.



