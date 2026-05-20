Hyundai amplia la gamma Dark Line: nuove versioni per i20, BAYON e TUCSON MY27

Hyundai amplia la famiglia Dark Line estendendo questa distintiva finitura anche alle compatte i20 e BAYON, dopo il grande riscontro ottenuto su TUCSON. Un passo che rafforza il posizionamento del marchio tra gli appassionati di design grintoso, tecnologia avanzata e dotazioni di alto livello a prezzi competitivi. Il nuovo allestimento, sviluppato esclusivamente per il mercato italiano, combina elementi esclusivi come finiture scure, cerchi in lega dedicati e dettagli Glossy Black che garantiscono una presenza su strada inconfondibile.



Per la i20 Dark Line, Hyundai propone una compatta dal carattere deciso e dallo stile contemporaneo. Spiccano i cerchi in lega da 16 pollici, tetto e specchietti neri, oltre agli interni con rivestimenti scuri che esaltano la personalità sportiva del modello. Come standard, la i20 Dark Line offre un ricco pacchetto tecnologico: display touchscreen da 10.25 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e strumentazione digitale Supervision TFT LCD da 10.25 pollici. Sul fronte sicurezza, sono presenti Hyundai SmartSense con assistenza anti-collisione, mantenimento della corsia, riconoscimento limiti di velocità, avviso passeggeri posteriori, fari automatici e rilevamento stanchezza conducente.



Il prezzo di listino della i20 Dark Line con motore 1.0 T-GDI da 90 CV e cambio manuale parte da 19.900 euro, posizionandosi in modo competitivo nel segmento grazie a un equilibrato mix tra stile, tecnologia e accessibilità.



La BAYON Dark Line segue la stessa filosofia, aggiungendo grinta e dinamismo al SUV-B compatto della gamma Hyundai. Offre cerchi in lega da 16 pollici, tetto nero a contrasto, badge esclusivo e dettagli esterni Glossy Black. Gli interni sono valorizzati da rivestimenti neri e luci d'ambiente. Tra le dotazioni spiccano i fari Full LED, la firma luminosa Seamless Horizon Lamp e una connettività avanzata con display touchscreen da 10.25 pollici e servizi OTA. La sicurezza è garantita anche qui da Hyundai SmartSense, con assistenza alla guida completa e sistema Rear Occupant Alert.



La BAYON Dark Line è disponibile con la motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV a un prezzo di listino a partire da 23.900 euro, rafforzando l'offerta nel segmento dei SUV compatti.



La TUCSON Dark Line, già apprezzata tra i SUV medi del marchio, si aggiorna per il Model Year 2027 con nuovi cerchi in lega Satin Grey da 19 pollici mantenendo inalterato il listino, a partire da 39.000 euro per la versione ibrida full-hybrid e 34.900 euro per la benzina. Questo ulteriore aggiornamento sottolinea la volontà di Hyundai di valorizzare la personalità della TUCSON con contenuti esclusivi e una gamma sempre più varia, includendo anche opzioni mild hybrid diesel e plug-in hybrid.



Con il lancio delle versioni Dark Line, Hyundai rafforza la sua presenza nel mercato italiano, rispondendo alle esigenze di una platea sempre più attenta a design distintivo, tecnologia evoluta e sicurezza.