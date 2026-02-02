Connect with us

Jaguar GT elettrica: la nuova luxury a quattro porte sfida il gelo artico prima del debutto ufficiale

Nel silenzio glaciale del Circolo Polare Artico prende forma il futuro del marchio britannico. I prototipi della nuova Jaguar GT elettrica a quattro porte hanno infatti avviato le ultime sessioni di test invernali in Svezia, affrontando temperature estreme fino a –40 °C, un passaggio chiave in vista della presentazione ufficiale prevista entro la fine dell’anno.

La nuova GT rappresenta il programma di sviluppo più ambizioso mai intrapreso da Jaguar. Ben 150 prototipi hanno già percorso centinaia di migliaia di chilometri tra autostrade roventi, laghi ghiacciati e ambienti virtuali avanzati. Un lavoro meticoloso che ha l’obiettivo di portare ogni sistema al limite per realizzare la Jaguar stradale più avanzata e potente di sempre dal punto di vista tecnico.

Nei test di Arjeplog, gli ingegneri stanno perfezionando le modalità di guida e le tecnologie del telaio per garantire quella combinazione di comfort, precisione e piacere di guida che da sempre definisce il DNA del marchio. La propulsione elettrica di nuova generazione è al centro del progetto e promette un’esperienza dinamica autenticamente Jaguar, capace di restare rassicurante anche sulle superfici a bassissima aderenza.

A impressionare sono anche i numeri. Con oltre 1.000 CV, la luxury GT elettrica sarà la Jaguar di serie più potente mai realizzata. La tecnologia tri-motore a trazione integrale con Intelligent Torque Vectoring consente di distribuire la coppia in modo ancora più rapido e preciso, migliorando stabilità, coinvolgimento e sicurezza in qualsiasi condizione climatica.

Durante i collaudi invernali, Jaguar sta affinando anche le calibrazioni di telaio e sterzo. Il sistema all-wheel steering, gli pneumatici invernali dedicati da 23 pollici, le sospensioni pneumatiche dinamiche e gli ammortizzatori attivi a doppia valvola lavorano in sinergia con il controllo elettronico della coppia per garantire una guida fluida ma sempre reattiva, anche su ghiaccio e neve.

Secondo Matt Becker, Jaguar Vehicle Engineering Director, la nuova GT segna un vero cambio di passo: «Rappresenta un salto generazionale nelle nostre ambizioni tecniche. Le tecnologie di propulsione elettrica sviluppate internamente si combinano con proporzioni uniche e baricentro ribassato per creare una granturismo di lusso capace di essere confortevole quando lo si desidera e incredibilmente coinvolgente da guidare, con una straordinaria riserva di potenza grazie a oltre 1.000 CV».

Il gelo artico è anche il banco di prova ideale per validare l’innovativa tecnologia Jaguar ThermAssist™. Questo sistema avanzato di gestione termica consente di ridurre fino al 40% il consumo energetico per il riscaldamento, recuperando calore per alimentare la propulsione e l’abitacolo anche con temperature fino a –10 °C. Il risultato è una migliore efficienza complessiva e un’autonomia ottimizzata anche nei climi più rigidi.

La nuova Jaguar GT elettrica a quattro porte incarna inoltre la filosofia stilistica Exuberant Modernist, anticipata dalla concept Jaguar Type 00, che unisce proporzioni scolpite, eleganza contemporanea e un’identità fortemente emozionale.

Rawdon Glover, Managing Director Jaguar, sintetizza così la visione del progetto: «Abbiamo creato un’auto estremamente desiderabile, capace di affascinare tanto alla guida quanto alla vista. Il nostro obiettivo è offrire una vera esperienza di guida Jaguar, fedele alla tradizione ma proiettata nel futuro».

Con i test invernali ormai nella fase finale, la Jaguar GT elettrica si prepara a diventare una delle protagoniste assolute del segmento luxury ad alte prestazioni. Un modello che promette di coniugare fascino, pragmatismo e comfort, portando il marchio inglese in una nuova era della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

