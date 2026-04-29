Winx Club: The Magic is Back, il nuovo videogioco arriva su console e PC

Le Winx tornano protagoniste nel mondo dei videogiochi con Winx Club: The Magic is Back, il nuovo titolo ispirato alla serie animata di successo che debutta il 30 aprile su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Il gioco, che arricchisce la saga dopo più di un decennio dall'ultimo capitolo, sarà disponibile sia in formato digitale che fisico per console, raggiungendo fan in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

La magia, l'amicizia e l'avventura che hanno reso celebre il franchise creato da Iginio Straffi si rinnovano in questa esperienza videoludica immersiva e moderna. Winx Club: The Magic is Back offre una modalità cooperativa per due giocatori, permettendo di affrontare nemici al fianco di un amico e di condividere nuove sfide. I giocatori possono passare in qualunque momento da una delle sei iconiche fate all'altra, sfruttando i loro personalissimi poteri magici per sviluppare strategie creative e risolvere enigmi.

Ambientazioni spettacolari ispirate all'universo Winx attendono i fan: i corridoi del Collegio di Alfea, la misteriosa Foresta Incantata, le scogliere e le rovine nel deserto di Fonterossa fanno da sfondo alle avventure delle protagoniste. Il mix di battaglie, enigmi e gioco di squadra promette un'esperienza ricca di colpi di scena e fedele all'immaginario che ha appassionato milioni di spettatori.

La serie animata a cui si ispira il gioco, Winx Club: The Magic is Back, conferma lo straordinario successo internazionale con i primi 13 episodi trasmessi tra Italia, Regno Unito, Francia e Portogallo, oltre che su Netflix in tutto il mondo. Attesa nei prossimi mesi la seconda parte della serie.

Dalla sua nascita nel 2004, Winx Club si è affermato come uno dei franchise animati più amati a livello globale, con 8 stagioni, 3 film per il cinema, 4 film TV, due serie animate e due stagioni live-action prodotte con Netflix, oltre a miliardi di visualizzazioni sulle principali piattaforme social. L'arrivo di questo nuovo videogioco segna un ulteriore passo nella storia di un brand in continua evoluzione.