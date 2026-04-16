CUPRA Raval Launch Edition debutta a 29.950 euro: rivoluzione per il marchio

CUPRA Raval Launch Edition arriva sul mercato a 29.950 euro: design d'impatto, alte prestazioni e personalizzazione esclusiva segnano l'inizio di una nuova era.

CUPRA Raval Launch Edition è ora disponibile sul mercato italiano a partire da 29.950 euro, segnando un punto di svolta per il brand spagnolo nel settore automotive.

La nuova CUPRA Raval incarna l'inizio di una nuova era, combinando alte prestazioni di guida con uno stile distintivo e soluzioni personalizzate pensate per chi desidera emozione e unicità alla guida.

CUPRA Raval rappresenta l'inizio di una nuova era per il brand e il settore automotive, combinando una dinamica di guida ad alte prestazioni, un design d'impatto con elementi caratteristici di livello superiore e opzioni di personalizzazione su misura per chi cerca emozione e unicità alla guida.

Il design d'impatto e le caratteristiche di livello superiore definiscono questa nuova proposta, che punta a conquistare chi cerca qualcosa di diverso nel panorama delle auto sportive compatte. L'attenzione ai dettagli e le possibilità di personalizzazione sottolineano la volontà di CUPRA di offrire un'esperienza automobilistica veramente esclusiva.

Grazie al prezzo competitivo e alle sue peculiarità, la CUPRA Raval Launch Edition si configura come un'opzione interessante per gli appassionati alla ricerca di prestazioni elevate abbinate a un'estetica audace.