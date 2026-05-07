Dritto e Rovescio torna con casi di cronaca e inchieste tra Garlasco, Egitto e Milano

Questa sera torna l'appuntamento con il noto talk show televisivo Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro in prima serata.
Si preannuncia una puntata ricca di tematiche attuali, con un'analisi approfondita sull'attualità politica nazionale e internazionale.
Al centro della serata ci saranno le novità investigative legate al caso Garlasco, dopo gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. Gli ultimi sviluppi promettono di gettare nuova luce su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni in Italia.
Grande attenzione anche alla vicenda dell'italiana bloccata in Egitto, accusata di adulterio, che rappresenta uno spunto per un dibattito sui diritti delle donne e sulla situazione dei diritti umani nel paese nordafricano. Una situazione che apre una riflessione più ampia sui diritti delle donne e, più in generale, sulla situazione dei diritti umani nel Paese.
Non mancherà uno spazio dedicato all'inchiesta sulla movida milanese e il fenomeno delle escort di lusso, con nuove rivelazioni sugli eccessi che caratterizzano la notte nelle principali città italiane.
L'appuntamento promette quindi temi forti, approfondimenti esclusivi e un dibattito che coinvolge cronaca, diritti civili e dinamiche sociali, offrendo ai telespettatori un'occasione per confrontarsi sui principali fatti di attualità.
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