Garlasco, la Procura di Pavia accusa Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio è ora ritenuto il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti hanno avanzato una nuova ipotesi: l'assassinio sarebbe stato commesso da Sempio per rancore, in seguito a un approccio rifiutato dalla vittima.



La Procura ha notificato a Sempio un invito a comparire il prossimo 6 maggio. Attraverso i suoi legali, Sempio ha già fatto sapere che si presenterà. L'accusa si è trasformata da omicidio in concorso a omicidio volontario, indicando una svolta significativa nelle indagini su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni.



La vicenda sarà approfondita nel nuovo appuntamento di Quarto Grado, in onda venerdì 1° maggio alle 21.30 su Retequattro, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.



Durante la trasmissione, spazio anche agli ultimi aggiornamenti sul caso delle due donne avvelenate con ricina in provincia di Campobasso.



Tra gli ospiti in studio ci saranno Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Marco Oliva.