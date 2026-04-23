NBA Bounce porta il basket arcade sugli Smart TV e Smart Monitor LG
Giochi

NBA Bounce porta il basket arcade sugli Smart TV e Smart Monitor LG

NBA Bounce debutta sugli Smart TV e Monitor LG: azione arcade, fino a 4 giocatori, modalità party e tutte le squadre ufficiali NBA.

di Vincenzo Forgione
· · 181 letture

Il divertimento del basket NBA arriva direttamente nei salotti italiani grazie a NBA Bounce, ora disponibile sugli Smart TV e sugli Smart Monitor LG dotati di sistema operativo webOS 6.0 e versioni successive. Sviluppato in collaborazione con Outright Games e il servizio cloud Blacknut, NBA Bounce è accessibile tramite LG Gaming Portal e LG Apps, portando l'esperienza arcade del grande basket su schermi di ultima generazione.

NBA Bounce si distingue per la sua accessibilità e dinamicità. Pensato per tutta la famiglia, il gioco propone partite frenetiche e inclusive, adatte a ogni fascia d'età e livello di abilità. Si può giocare usando un gamepad o lo smartphone come controller, e fino a quattro giocatori possono sfidarsi in locale. Sono disponibili tre livelli di difficoltà e una guida tutorial dedicata ai nuovi utenti, ideale per imparare le regole in pochi minuti.

Grazie alla licenza ufficiale NBA, il titolo offre tutte e 30 le squadre della lega americana. I giocatori possono personalizzare il proprio avatar con look e accessori differenti, scegliendo perfino di interpretare la mascotte della loro squadra preferita.

NBA Bounce offre diverse modalità di gioco: si passa dalle rapide partite 3 contro 3, alle stagioni complete NBA, fino ai tornei personalizzati per aumentare la longevità e il coinvolgimento. Novità fresca è la Modalità Party, che introduce meccaniche inedite ogni quarto, come le sfide Electroball con palloni elettrificati o la variante Ball Pop, dove i palloni scoppiano e liberano coriandoli.

NBA Bounce è un gioco a pagamento, pensato per chi desidera vivere l'emozione del basket NBA in versione arcade direttamente nel proprio soggiorno, con tutta l'adrenalina tipica delle grandi sfide sportive.

NBA Bounce porta il basket arcade sugli Smart TV e Smart Monitor LG

Discussione 0

I commenti vengono moderati prima di essere pubblicati.

Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!