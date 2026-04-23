NBA Bounce porta il basket arcade sugli Smart TV e Smart Monitor LG

NBA Bounce debutta sugli Smart TV e Monitor LG: azione arcade, fino a 4 giocatori, modalità party e tutte le squadre ufficiali NBA.

Il divertimento del basket NBA arriva direttamente nei salotti italiani grazie a NBA Bounce, ora disponibile sugli Smart TV e sugli Smart Monitor LG dotati di sistema operativo webOS 6.0 e versioni successive. Sviluppato in collaborazione con Outright Games e il servizio cloud Blacknut, NBA Bounce è accessibile tramite LG Gaming Portal e LG Apps, portando l'esperienza arcade del grande basket su schermi di ultima generazione.

NBA Bounce si distingue per la sua accessibilità e dinamicità. Pensato per tutta la famiglia, il gioco propone partite frenetiche e inclusive, adatte a ogni fascia d'età e livello di abilità. Si può giocare usando un gamepad o lo smartphone come controller, e fino a quattro giocatori possono sfidarsi in locale. Sono disponibili tre livelli di difficoltà e una guida tutorial dedicata ai nuovi utenti, ideale per imparare le regole in pochi minuti.

Grazie alla licenza ufficiale NBA, il titolo offre tutte e 30 le squadre della lega americana. I giocatori possono personalizzare il proprio avatar con look e accessori differenti, scegliendo perfino di interpretare la mascotte della loro squadra preferita.

NBA Bounce offre diverse modalità di gioco: si passa dalle rapide partite 3 contro 3, alle stagioni complete NBA, fino ai tornei personalizzati per aumentare la longevità e il coinvolgimento. Novità fresca è la Modalità Party, che introduce meccaniche inedite ogni quarto, come le sfide Electroball con palloni elettrificati o la variante Ball Pop, dove i palloni scoppiano e liberano coriandoli.

NBA Bounce è un gioco a pagamento, pensato per chi desidera vivere l'emozione del basket NBA in versione arcade direttamente nel proprio soggiorno, con tutta l'adrenalina tipica delle grandi sfide sportive.