18K pubblica il nuovo album IO: atmosfere oscure e intime per la nuova wave rap

È disponibile su tutte le piattaforme digitali IO, il nuovo album di 18K, uno dei rapper più originali della scena musicale italiana. Classe 1997, originario di Faenza ma cresciuto a Brisighella, 18K si conferma una delle voci più innovative della nuova wave, inserendosi con forza in un panorama rap che tende sempre più all'omologazione.



In una scena che tende ad uniformarsi, il rapper classe 1997 si è insinuato come un virus nel sistema scrive Billboard Italia, a sottolineare la sua attitudine anticonformista e la coerenza del nuovo progetto.



IO si distingue per sonorità elettroniche e distorte, atmosfere cupe e immersive tra chitarre e beats sperimentali, delineando una cifra stilistica ormai riconoscibile. L'album si racconta come un viaggio profondo nei sentimenti e nelle esperienze dell'autore: malinconia, consapevolezza e riflessioni intime attraversano l'intero lavoro.



È un disco più cupo e più coerente rispetto ai precedenti. Dentro ci sono malinconia, tristezza e tanta consapevolezza. Ho messo solo quello che sentivo davvero mio, raccontando esperienze e pensieri personali afferma 18K, che firma un progetto particolarmente maturo e personale.



La tracklist, composta da 17 brani, vede la partecipazione di nomi di spicco della scena come Vegas Jones, Latrelle, Macello, Visino Bianco e UNK, confermando la capacità del rapper di creare connessioni artistiche trasversali.



Per celebrare l'uscita dell'album, 18K incontrerà i fan con un instore tour che partirà da Milano e toccherà Bologna, Torino e Roma, offrendo un'occasione unica per scoprire dal vivo un progetto già considerato tra i più interessanti dell'anno.



La carriera di 18K aveva già preso slancio con l'album d'esordio ANTI ANTI pubblicato da EMI Records Italy, seguito poi dalla Doom Edition che aveva ampliato ulteriormente la sua audience. La viralità dei singoli su piattaforme come TikTok, e le collaborazioni con artisti della nuova scena italiana, hanno consolidato il percorso di un artista che si muove tra rap, trap, elettronica e influenze estreme come il metalcore.



IO si candida così a diventare una tappa fondamentale nella crescita artistica di 18K, confermandolo tra le personalità più riconoscibili e sperimentali nel panorama musicale italiano.