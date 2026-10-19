Quarta Repubblica: domani inchiesta su manifestazioni e nuovi indizi sul caso Garlasco

Domani Quarta Repubblica porta in prima serata su Retequattro video e testimonianze inedite sulle violente manifestazioni in piazza e sul caso Garlasco.

Questa sera il programma Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro, proporrà una puntata speciale dedicata alle recenti manifestazioni che hanno colpito le città italiane.

Le proteste, guidate da gruppi dell'estrema sinistra, hanno provocato danni e disordini in diversi centri urbani. Nel corso della trasmissione verranno presentati foto, video e testimonianze inedite per raccontare la portata della violenza espressa contro il governo e le forze dell'ordine. Il racconto approfondito promette di offrire una visione dettagliata di ciò che è avvenuto nelle piazze italiane, con il contributo di immagini esclusive e storie finora mai raccontate.

Successivamente, l'attenzione si sposterà sul caso Garlasco, con nuovi documenti e filmati esclusivi che potrebbero fornire elementi importanti per uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Anche in questa seconda parte del programma sono attesi approfondimenti e rivelazioni inedite che puntano a gettare nuova luce sulla vicenda.

Al dibattito parteciperanno ospiti di rilievo come Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Gianluca Zanella, Armando Palmegiani, Milo Infante, Gennaro Cassese, Matteo Fabbri e Stefano Zurlo, arricchendo il confronto con opinioni ed esperienze diverse.

La serata si preannuncia ricca di contenuti esclusivi e spunti per il dibattito pubblico, affrontando temi come la sicurezza, la libertà di manifestare e le indagini su casi ancora irrisolti che dividono l'opinione pubblica.