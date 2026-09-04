Foodish torna su TV8 e Sky: Joe Bastianich guida la nuova stagione tra sapori e sfide

La nuova stagione di Foodish arriva dal 7 settembre su TV8 e Sky, con Joe Bastianich alla guida e tanti ospiti speciali.

Dal 7 settembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20.30, il viaggio nel gusto italiano torna protagonista con la nuova stagione di Foodish in prima visione su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione, ancora una volta, Joe Bastianich, sempre alla ricerca delle nuove tendenze nel mondo del food. Ad affiancarlo, l'insostituibile Vittorio, compagno di viaggio e di assaggi, insieme a una ricca schiera di ospiti, ognuno pronto a mettere la propria esperienza al servizio della grande sfida tra sapori.

Nelle nuove puntate, il format originale targato Banijay Italia promette di saziare la curiosità e il palato degli spettatori con una gara che attraversa le eccellenze gastronomiche regionali del Belpaese. Dalla miglior fregola della Sardegna alle irresistibili bombette pugliesi, senza dimenticare culurgiones, grigliata di pesce, sciat, pizza classica, gnocchi alla sorrentina, pizzoccheri, avocado toast e molte altre specialità.

Ogni episodio vede quattro concorrenti sfidarsi in una serie di duelli "uno contro uno", con il primo a indossare il grembiule Foodish come simbolo del proprio talento. Chi vince mantiene il grembiule, chi perde lo cede all'avversario. La tensione resta alta fino all'ultima sfida: solo chi indosserà il grembiule alla fine conquisterà il titolo di più Foodish, oltre a un contributo economico, un'assicurazione pensata per tutelare la propria attività, una targa e il prestigioso adesivo Foodish da esporre nel proprio locale.

L'atmosfera della nuova stagione è arricchita dalla presenza di numerosi ospiti famosi, pronti ad accompagnare Joe nei suoi viaggi gastronomici e nelle degustazioni delle eccellenze locali. Tra i nomi annunciati spiccano Massimo Giletti, Maddalena Corvaglia, Adriano Pappalardo, Paola Barale, Jury Chechi, Elenoire Casalegno, Jerry Calà, Martina Miliddi, DJ Ringo, Rebecca Staffelli, Francesco Pannofino, Raffaella Fico, Giorgio Mastrota, Estefania Bernal, Roberto Di Pinto, Anna Zhang, Awed e molti altri. In ogni puntata, Joe e l'ospite assegnano un voto da 0 a 10 alle quattro migliori proposte della stessa ricetta, decretando la versione più convincente.

Sempre alla scoperta di nuovi sapori e vere protagoniste della cucina regionale, Foodish si riconferma un appuntamento imperdibile per chi ama l'Italia e la sua infinita varietà culinaria. Il format coinvolge il pubblico in un viaggio fatto di autenticità, passione, sfida e scoperta, sotto la guida esperta di uno dei volti più amati della televisione gastronomica. L'appuntamento con Foodish è fissato: da settembre, il gusto torna a essere protagonista assoluto.