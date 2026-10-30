Dylan Dog Horror Show trionfa al Teatro Eliseo: nuove date e due eventi per Halloween

Dylan Dog conquista il Teatro Eliseo di Roma con un debutto teatrale che ha fatto registrare il tutto esaurito fin dalla prima del 28 ottobre. Vista la straordinaria accoglienza e l'entusiasmo crescente dei fan, lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, firmato da Tiziano Sclavi e Nicola Russo con la regia di Valter Malosti, amplia il suo calendario: nuove repliche sono in programma fino al 6 dicembre. Per celebrare Halloween, domani sono previsti due spettacoli speciali, alle ore 16.00 e alle 20.00, invitando il pubblico a travestirsi come i personaggi chiave della saga, dagli eroi agli iconici zombie e demoni. I costumi più inquietanti saranno anche ricondivisi sulle pagine social ufficiali.

Il Teatro Eliseo si trasforma per oltre un mese in una vera e propria casa degli incubi: già dal foyer inizia un viaggio nell'universo visivo di Dylan Dog, tra copertine storiche, tavole a tema, giochi di specchi e frasi leggendarie che da decenni accompagnano generazioni di lettori. L'esperienza immersiva e multidisciplinare sul palco dissolve ogni confine tra performance, concerto e arte visiva, dando vita alle atmosfere e alle suggestioni del celebre fumetto italiano.

In DYLAN DOG HORROR SHOW, Veronika, affascinante quanto misteriosa cliente, porta a Dylan Dog un nuovo caso. L'Indagatore dell'Incubo, che da sempre affronta enigmi insoliti e inquietanti, orrori di questo e di altri mondi, per risolverlo dovrà percorrere una strada che lo porterà inevitabilmente a fare i conti con i fantasmi del proprio passato. Riemergeranno le figure più importanti della sua vicenda umana: le donne della sua vita (Anna Never, Morgana, Lillie Connolly, Bree Daniels), la sua nemesi, Xabaras e i suoi amici di sempre Groucho, l'Ispettore Bloch e madame Trelkovski.

Il cast vede Gabriele Graham Gasco nei panni di Dylan Dog, Loris Fabiani come Groucho e Marit Nissen nel ruolo di Veronika, affiancati da Ida Marinelli, Danilo Nigrelli, Antonino Iuorio, Dario Battaglia, Camilla Nigro, Beatrice Vecchione, Annamaria Troisi e Sofia Fusciani. Sul palco anche un gruppo di performer d'eccezione.

La componente musicale riveste un ruolo fondamentale grazie a un power trio formato da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria, con brani che includono musiche di Scott Walker, Nine Inch Nails e Arcade Fire.

Il debutto teatrale di Dylan Dog segna anche il via ai festeggiamenti per i 40 anni del celebre Indagatore dell'Incubo, nato dalla matita di Tiziano Sclavi nel 1986 e protagonista di un successo editoriale senza tempo. Le celebrazioni proseguiranno con pubblicazioni e iniziative esclusive dedicate ai fan di ogni generazione. Tutti i dettagli saranno svelati progressivamente sul sito ufficiale.

I biglietti per tutte le date sono disponibili online e presso la biglietteria del teatro. Il viaggio nell'incubo è appena iniziato e il pubblico romano sembra già pronto a viverlo da protagonista.