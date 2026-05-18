A Quarta Repubblica si parla della tragedia di Modena e del caso Garlasco

Quarta Repubblica affronta gli ultimi sviluppi della tragedia di Modena e le novità del caso Garlasco tra intercettazioni e scontro tra periti.

Quest sera torna in prima serata su Retequattro 'Quarta Repubblica', il talk show condotto da Nicola Porro con una puntata che promette approfondimenti su alcune delle vicende più rilevanti dell'attualità italiana.

Il focus principale sarà dedicato agli ultimi sviluppi sulla tragedia di Modena, un drammatico episodio che ha scosso l'opinione pubblica e di cui si cercheranno di chiarire le cause e le responsabilità. Gli spettatori potranno seguire un dibattito animato con ospiti di rilievo del panorama giornalistico, politico e giudiziario, chiamati a discutere i dettagli e gli scenari che emergono dalle indagini in corso.

La seconda parte della trasmissione darà spazio alla politica interna, offrendo una panoramica sulle dinamiche che stanno caratterizzando il dibattito nazionale in queste settimane.

In chiusura, cresce l'attesa per il segmento dedicato al caso Garlasco, uno dei misteri giudiziari italiani più seguiti degli ultimi anni. Lo studio analizzerà le più recenti intercettazioni e le opinioni contrastanti tra periti, per cercare di fare chiarezza su un'inchiesta che continua a dividere l'opinione pubblica.

Tra gli ospiti che offriranno il loro contributo figurano Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Angela Taccia, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti, Cuno Tarfusser, Massimo Lugli, Armando Palmegiani, Suor Anna Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Quarta Repubblica si conferma così uno spazio imprescindibile per chi vuole approfondire i fatti più rilevanti della cronaca e della politica italiana, con dibattiti ricchi di opinioni ed elementi inediti.