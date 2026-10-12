Alfa Romeo Cuorerosso: il concept che anticipa il futuro del Biscione

Alfa Romeo Cuorerosso debutta a Parigi 2026: design italiano, sportività e innovazione tecnica per una nuova era della mobilità del Biscione.

Alfa Romeo svela in anteprima mondiale la concept car Cuorerosso al Salone dell'Auto di Parigi 2026, segnando un nuovo inizio nella storia del marchio, tra design italiano, sportività e tecnologia.

Cuorerosso rappresenta un manifesto che indica la direzione futura di Alfa Romeo, reinterpretando i tratti distintivi del Biscione attraverso forme, proporzioni, materiali e colori innovativi. Questo concept esplora la filosofia della "Bellezza Necessaria", eliminando il superfluo per focalizzarsi sull'essenziale: estetica, funzionalità, tecnologia e qualità, radicandosi profondamente nella cultura del design italiano.

Tre dimensioni identificative - Rosso, Italia e Sportività - sono alla base del progetto. Cuorerosso vuole incarnare una visione aperta a una gamma multi-energy, con modelli lunghi fino a 4,7 metri e diverse soluzioni di propulsione, senza rinunciare all'identità tipica del marchio. La sportività efficiente del Biscione si evolve per rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea, mantenendo intatto il piacere di guida.

Al centro della vettura c'è una nuova interpretazione del rapporto tra uomo e automobile: un legame emozionale e istintivo che da sempre distingue le Alfa Romeo. Le linee di Cuorerosso, ispirate sia all'eleganza italiana sia alla passione sportiva, danno vita a un coupé 2+2 dal dna fortemente dinamico. Lunga 4.700 mm, larga 1.980 mm e alta appena 1.331 mm, con un passo di 2.930 mm e un peso di 1.750 kg, la concept vanta superfici fluide come metallo liquido, una coda tronca e dettagli che richiamano la storia del marchio. L'aerodinamica raffinata porta il Cx a 0,28.

La cura dei dettagli emerge in ogni soluzione progettuale: dalla caratteristica linea a cuneo che attraversa la fiancata alla calandra retroilluminata a motivi triangolari, tutto esprimere uno stile unico. Porte posteriori controvento, cerchi forgiati ispirati al "telefono" e specchietti arricchiti dal tricolore completano l'estetica d'avanguardia. All'interno, quattro sedili singoli e una plancia ispirata alla storica 33 Stradale creano un ambiente avvolgente e tecnologico, con uno strumento digitale chiamato "Cannocchiale Vivente" che rende l'esperienza di guida ancora più immersiva.

La visione tecnica proietta il futuro della gamma Alfa Romeo su piattaforme flessibili e multi-energetiche, lasciando spazio a versioni Quadrifoglio e garantendo carattere e prestazioni distintive. Le sospensioni pneumatiche, i freni carboceramici Brembo e l'impianto tecnologico al servizio del guidatore sottolineano l'anima sportiva del concept.

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e Maserati, dichiara: "Alfa Romeo ha sempre creato automobili capaci non soltanto di muovere le persone, ma di suscitare qualcosa dentro di loro. È questa connessione tra uomo e macchina, alimentata da una cultura unica fatta di italianità, sportività e passione, a rendere ogni nostra vettura un'Alfa Romeo. Con Cuorerosso portiamo questa identità nel futuro, un domani aperto a differenti soluzioni energetiche, nel quale tecnologia, funzione e qualità sono sempre al servizio delle emozioni e del piacere di guida. È la nostra idea di Bellezza Necessaria: creare automobili pensate per chi ama guidare, capaci di interpretare il proprio tempo e, allo stesso tempo, di diventare icone."

Cuorerosso non anticipa un singolo modello, ma detta le regole del design e della tecnica che accompagneranno Alfa Romeo nell'era dell'elettrificazione. Il concept vuole accendere i sensi e creare un legame viscerale tra auto e guidatore, fondendo la tradizione italiana con l'innovazione e puntando a trasformare ogni viaggio in un'autentica esperienza di piacere.