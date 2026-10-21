Alpine incanta il Salone di Parigi con la A310 Vision e nuove proposte di personalizzazione

Grande successo per Alpine al Salone dell'Auto di Parigi con oltre 270.000 visitatori, la concept A310 Vision e nuove opzioni Atelier Alpine per A290 e A390.

Alpine archivia con successo il Salone dell'Auto di Parigi, dove circa 270.000 visitatori hanno fatto tappa allo stand del marchio francese per scoprire le novità e la strategia di sviluppo della gamma. Tra le protagoniste dell'esposizione spiccano Alpine A310 VISION, concept-car che reinterpreta in chiave contemporanea un'icona sportiva del passato, e Alpine A110 Sculpture, che anticipa le forme della terza generazione della Berlinette, attesa al debutto entro la fine del 2027. L'evento ha inoltre rappresentato l'occasione per ampliare il programma di personalizzazione Atelier Alpine, ora disponibile anche per A290 e A390.

Il risultato ottenuto a Parigi si inserisce in una fase di forte crescita per il brand, che punta a diventare un riferimento mondiale nel segmento delle auto sportive premium di origine francese. Le vendite Alpine sono passate da circa 4.500 vetture nel 2024 a oltre 10.000 nel 2025, superando già quota 13.000 nel 2026. A trainare la domanda sono soprattutto A290, attualmente il modello più venduto della gamma, e A390, la sport fastback elettrica a cinque posti. Significativo anche il dato relativo alla clientela: l'80% degli acquirenti è costituito da nuovi clienti. Parallelamente, la rete commerciale continua a crescere e oggi conta 251 punti vendita distribuiti in 26 Paesi.

Tra le novità più significative del Salone c'è Alpine A310 VISION, presentata dal CEO Philippe Krief. Si tratta di una concept-car che esplora le possibilità stilistiche e tecniche della nuova Alpine Performance Platform (APP), architettura modulare progettata per adattarsi a differenti carrozzerie e motorizzazioni. Il prototipo non anticipa direttamente un futuro modello di serie, ma rappresenta un esercizio di design che guarda al patrimonio sportivo della casa francese.

L'ispirazione arriva dall'originale Alpine A310 del 1971, modello che ha raccolto l'eredità della Berlinette introducendo una silhouette più larga, bassa e affilata. La presentazione assume un significato particolare in un anno che celebra i 55 anni della versione a quattro cilindri e i 50 anni della variante V6. Il progetto rilegge questi due capitoli attraverso un linguaggio estetico moderno, combinando la purezza delle prime versioni con le proporzioni più muscolose delle successive A310 V6.

Il risultato è una vettura caratterizzata da una carrozzeria in alluminio, una sezione inferiore nera ispirata alla Formula 1 e cerchi triangolari che richiamano la lettera A, omaggio alle ruote interamente metalliche delle prime Alpine. La cupola semitrasparente lascia intravedere l'abitacolo, mentre i fari retrattili contribuiscono a definire il carattere della vettura quando vengono attivati. A310 VISION mette così in evidenza la libertà progettuale offerta dalla piattaforma APP, consentendo ai designer di esplorare nuove proporzioni senza rinunciare ai riferimenti storici del marchio.

Al Salone di Parigi è stata svelata anche Alpine A110 Sculpture, un'anticipazione delle forme della prossima generazione della sportiva francese. A presentarla sono stati Antony Villain, vicepresidente del design Alpine, e Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine Formula One Team. La scultura, avvolta da un velo blu che sembra congelare la vettura in movimento, mostra le proporzioni di una Berlinette reinterpretata in chiave contemporanea. Il lancio della nuova A110 è previsto entro la fine del 2027.

Il rivestimento non è soltanto un elemento scenografico, ma uno strumento utilizzato dai designer per mettere in risalto volumi e superfici. L'effetto richiama anche la tensione generata dal Concorde nel momento in cui superava la barriera del suono, evocando leggerezza, energia e flussi aerodinamici. Emergono così alcuni tratti distintivi del modello: il frontale a V con doppia firma luminosa, la linea di cintura che si estende fino alla coda ribassata, l'abitacolo a goccia e i quattro passaruota ben definiti. La futura A110 sarà basata sulla piattaforma APP e rappresenterà un passaggio fondamentale nell'elettrificazione della gamma sportiva Alpine.

Il Salone ha offerto spazio anche all'evoluzione del programma Atelier Alpine, che per la prima volta coinvolge A290. La compatta sportiva elettrica introduce la nuova versione Collection, disponibile con motorizzazioni da 180 e 220 CV. La configurazione prevede la carrozzeria Blanc Nival con tetto nero, passaruota in tinta, cerchi Snowflake da 19 pollici con finitura diamantata, pinze anteriori argentate e monogrammi cromati. Nell'abitacolo trovano posto rivestimenti testurizzati Bleu Profond e Gris Ève, abbinati a un volante nero riscaldato. Sono inoltre disponibili diverse opzioni, tra cui la telemetria, il Pack Safety con sistemi avanzati di assistenza alla guida e la bandiera francese sul montante C.

Anche Alpine A390 amplia le possibilità di configurazione attraverso nuove tinte, rivestimenti e finiture. La versione GTS è stata mostrata nella colorazione Bleu Tempête Mat con tetto nero, abbinata a sedili sportivi Sabelt in pelle Nappa grigia e cerchi forgiati Snowflake da 21 pollici con finitura semi-diamantata Or pâle. Una nuova lavorazione in carbonio Damier mat caratterizza la console centrale, la plancia e gli schienali dei sedili. La variante GT, invece, si distingue per la tinta Bleu Alpine Vision con tetto nero e per i nuovi cerchi in lega Comète da 20 pollici. Il programma Atelier Alpine è disponibile su entrambe le versioni GT e GTS.

A completare il quadro tecnologico delle due elettriche ci sono le funzionalità di ricarica bidirezionale V2X. La tecnologia V2G permette di interagire con la rete elettrica, mentre la V2L consente di utilizzare l'energia conservata nella batteria per alimentare dispositivi compatibili. A290 e A390 integrano inoltre Google Gemini attraverso Alpine Portal con Google integrato, ampliando le possibilità di interazione con i servizi digitali di bordo.