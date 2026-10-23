Amici sceglie Suzuki Swift Hybrid e inaugura una sezione sportiva nel talent

Amici introduce la Suzuki Swift Hybrid come auto ufficiale e lancia una nuova sezione sportiva dedicata a pattinaggio, judo e pugilato.

Il celebre talent show Amici ha scelto Suzuki Swift Hybrid come auto ufficiale della nuova stagione, rafforzando il suo legame con le nuove generazioni e ampliando la propria proposta con una nuova sezione dedicata allo sport. Amici rappresenta da anni un punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti nel panorama televisivo italiano. Da questa stagione Amici guida Suzuki Swift Hybrid.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori tra il programma e Suzuki: dedizione, determinazione e lavoro quotidiano sono elementi chiave per la crescita dei giovani talenti e per l'innovazione nella mobilità. Questa affinità si esprime anche attraverso la nuova sezione sportiva di Amici, che coinvolgerà giovani atleti nelle discipline di pattinaggio artistico a rotelle, judo e pugilato. L'introduzione di queste attività sportive amplia il racconto del talent, avvicinando ulteriormente i percorsi dei giovani partecipanti a quelli sostenuti da Suzuki.

All'interno del programma, Suzuki avrà visibilità nel Suzuki Stadium, uno spazio dove atleti e artisti si allenano e che diventerà uno dei centri nevralgici della narrazione televisiva, affiancando gli storici studi e la casetta dei concorrenti.

La Suzuki Swift Hybrid protagonista della stagione si distingue per versatilità e design moderno, pensata per un pubblico giovane e dinamico alla ricerca di libertà di movimento, tecnologia e praticità. Con questa partnership, Suzuki conferma il proprio sostegno ai percorsi di crescita personale, sia in ambito artistico che sportivo.

Suzuki, fondata nel 1909 a Hamamatsu da Michio Suzuki, ha saputo coniugare tradizione e innovazione attraversando oltre un secolo di storia: dalla prima bicicletta motorizzata Power Free nel 1952, al debutto automobilistico con la Suzulight nel 1955, fino ai successi nei fuoristrada con Jimny e Vitara. Nel 2024 è stato introdotto eVITARA, il primo modello 100% elettrico del marchio.

Attraverso questa nuova sinergia, Amici e Suzuki puntano a valorizzare il talento e a promuovere stili di vita attivi, sostenuti da passione, disciplina e voglia di migliorarsi, consolidando la loro presenza tra le generazioni più giovani.