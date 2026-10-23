Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: un omaggio esclusivo al circuito australiano

Aprilia celebra il legame indissolubile con il celebre circuito di Phillip Island presentando una versione speciale e numerata della RS660, la Phillip Island Tribute. Il modello nasce proprio in occasione del Gran Premio d'Australia e rende omaggio a una delle piste più amate del Motomondiale, da sempre emblema di coraggio per i piloti e di eccellenza tecnica per i costruttori.



La RS660 dedicata a Phillip Island è caratterizzata da grafiche e allestimento unici, con una livrea esclusiva che richiama i colori del circuito australiano e un corredo che include il coprisella del passeggero. Sulle fiancate spicca il logo stilizzato del tracciato, accompagnato dalla scritta Phillip Island Circuit e dalla bandiera a scacchi, mentre sul serbatoio campeggia lo scudetto che riporta il numero delle vittorie ottenute da Aprilia su questo asfalto.



Per celebrare le vittorie ottenute sul circuito australiano, Aprilia presenta una versione speciale numerata di RS 660, caratterizzata da grafiche e allestimento unici.



La base cromatica è bianca, combinata con inserti verdi e rossi su fiancate, codino e cerchi, riprendendo i colori iconici della pista. Il numero di serie è ben visibile sulla piastra di sterzo, a sottolineare l'esclusività dell'edizione.



Il successo di Aprilia a Phillip Island è solido: ben dieci vittorie nelle diverse classi del Motomondiale, senza contare i primi posti nel mondiale SBK con la mitica RSV4. Il trionfo in MotoGP del 2025 con Raúl Fernández ha segnato il trecentesimo successo di Aprilia nel Motomondiale, incoronando il marchio come il più vincente tra i costruttori europei nella storia del campionato.



Phillip Island, però, uscirà dal calendario della MotoGP a partire dal 2027 dopo quasi trent'anni di presenza. Aprilia ha deciso così di omaggiare questo storico palcoscenico con la RS660, una delle moto medie sportive più apprezzate e vendute sul mercato.



La RS660 Phillip Island Tribute mantiene la solida base tecnica della versione originale, offrendo un motore bicilindrico frontemarcia 660 cc a quattro valvole capace di 105 CV a 10.400 giri/min e una coppia di 70 Nm a 8.400 giri/min. È disponibile anche una versione depotenziata a 35 kW per i neopatentati. La ciclistica si distingue per il telaio a due travi laterali imbullonate, struttura compatta, rigida e leggera che riflette la tradizione Aprilia.



L'elettronica rappresenta un altro fiore all'occhiello di questa sportiva: la dotazione dell'ultima generazione di controlli aPRC include traction control, controllo di impennata, freno motore, ABS Cornering e mappe motore gestite dal sistema Ride by Wire, tutti regolabili per adattarsi alle esigenze del pilota su pista e su strada. Completano il pacchetto il launch control, il cambio elettronico bidirezionale e il cruise control, oltre alla piattaforma inerziale a sei assi per la massima efficienza dei controlli elettronici.



L'edizione speciale RS660 Phillip Island Tribute sarà esposta a EICMA Milano, presso lo spazio Aprilia al Padiglione 9, dal 5 all'8 novembre. Un'occasione imperdibile per scoprire dal vivo uno dei più emozionanti tributi mai realizzati dalla casa di Noale.