BMW F 450 RR: la nuova supersportiva leggera da 48 CV punta al divertimento

BMW entra con decisione nel segmento delle supersportive accessibili presentando la nuova F 450 RR, progettata per offrire massima precisione di guida e un'esperienza emozionante sia su strada che in pista. Il modello, destinato alla classe di potenza da 48 CV, si distingue per rigorosa ottimizzazione del peso, tecnologie avanzate e un design che richiama la famiglia RR.



"Quello che mi piace particolarmente della nuova BMW F 450 RR è quanto sia leggera, diretta e precisa nella guida. Per me è esattamente ciò che dovrebbe essere una moto supersportiva. È divertentissima sui percorsi tortuosi e si comporta altrettanto bene in pista. Allo stesso tempo, porta chiaramente il DNA delle nostre RR. Per me rappresenta l'ingresso perfetto nel mondo delle BMW RR", ha dichiarato Markus Flasch, CEO BMW Motorrad.



Sotto la carena, la F 450 RR monta un bicilindrico parallelo di 420 cc, capace di erogare 35 kW (48 CV) a 8.750 giri e 43 Nm di coppia a 6.750 giri, con l'80% della coppia già disponibile a 3.000 giri. Il motore, sviluppato in origine per la F 450 GS ma perfezionato per la RR, si distingue per il caratteristico offset dei perni di manovella di 135 gradi e per la particolare attenzione alla leggerezza, grazie anche a componenti in magnesio. Completa il pacchetto un impianto di scarico in acciaio inox posizionato sotto il motore.



La nuova F 450 RR pesa solamente 177 kg in ordine di marcia (178 kg con Easy Ride Clutch) e offre uno dei migliori rapporti peso-potenza della sua categoria. Grazie al consumo di soli 3,8 litri per 100 km e al serbatoio da 14 litri, l'autonomia supera i 350 chilometri. Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 10.000 km.



A livello ciclistico, la F 450 RR adotta un telaio in tubi d'acciaio con il propulsore come elemento strutturale, abbinato a una forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm anteriormente (regolabile nella versione Sport e M Sport) e un forcellone doppio in alluminio pressofuso con monoammortizzatore centrale regolabile posteriormente. Le ruote in lega calzano pneumatici da 17 pollici: 110/70 all'anteriore e 150/60 al posteriore.



L'impianto frenante si compone anteriormente di un disco da 310 mm e pinza monoblocco Brembo a quattro pistoncini, posteriormente di un disco da 240 mm e pinza ByBre. Di serie la sofisticata elettronica BMW Motorrad ABS Pro, che permette frenate sicure anche a moto inclinata, Dynamic Brake Control (DBC), controllo di trazione dinamico (DTC) e controllo della coppia di trascinamento motore (MSR).



L'esperienza di guida può essere personalizzata tramite tre riding mode di serie (Rain, Road, Race) mentre il pacchetto Riding Modes Pro, sulle versioni più evolute, aggiunge il configurabile Race Pro. Un altro elemento distintivo è la possibilità di invertire facilmente il senso della cambiata per un feeling più racing in pista.



Una novità tecnica è rappresentata dalla frizione Easy Ride Clutch (ERC), disponibile di serie sulla versione M Sport con Innovation Package e come accessorio per le altre varianti. Il sistema automatizza l'innesto della frizione in base ai giri motore, alleggerendo notevolmente le manovre cittadine e la guida sportiva e, in combinazione con il cambio assistito Shift Assistant Pro, permette di cambiare rapporto senza tirare la leva della frizione nelle normali condizioni di utilizzo.



A bordo spiccano comfort e tecnologia: display TFT da 6,5 pollici con connettività completa, possibilità di navigazione, chiamate e musica, presa USB-C nel cockpit e manopole riscaldate di serie. La posizione in sella, regolabile tra 775 e 810 mm tramite accessori originali, offre un'ergonomia adatta anche ai piloti di statura più bassa.



La nuova BMW F 450 RR è proposta in quattro allestimenti: Base (Cosmic Black), Sport (Racing Red, con cambio elettronico e sospensioni Sport), M Sport (Snaefell white/M Motorsport, Riding Modes Pro, cambio elettronico, sospensioni Sport) e M Sport con Innovation Package che aggiunge la Easy Ride Clutch e dettagli estetici come il telaio bianco e le grafiche M.



Tra gli altri elementi premium segnaliamo il faro anteriore full LED con firma luminosa RR, luci direzionali e posteriori a LED, leve e cavalletto laterale in alluminio forgiato e le pedane passeggero imbullonate, una soluzione rara nel segmento. L'offerta accessori spazia da elementi per il comfort fino alle parti M Performance.



La BMW F 450 RR si presenta come una delle proposte più complete ed evolute tra le medie supersportive di ultima generazione, dedicata sia ai titolari di patente A2 che ai motociclisti esperti in cerca di una moto precisa, leggera e coinvolgente per affrontare ogni tipo di percorso, dalla strada cittadina al circuito. Il DNA RR e la dotazione tecnica posizionano questo modello come riferimento per chi cerca prestazioni, sicurezza e divertimento in un pacchetto accessibile e moderno.