Boom di ascolti per il ritorno della serie sugli 883: record su Sky e NOW

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est - La Leggendaria Storia degli 883 segna un rientro da record, confermandosi uno dei titoli più seguiti e discussi in streaming e sui social network. I primi due episodi, resi disponibili dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e NOW, hanno totalizzato una audience media di 1.440.000 spettatori nella prima settimana, facendo registrare un incremento del 6% rispetto al debutto della prima stagione, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno.



Questo risultato rappresenta il miglior esordio di una serie su Sky e NOW dal 2021, con una permanenza eccezionale al 70%. Il pubblico ha dimostrato non solo curiosità ma anche una forte fedeltà all'evoluzione delle vicende di Max e Mauro, incarnati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che riportano in vita la storia della storica band di Pavia.



Sui social la seconda stagione ha superato ogni aspettativa, raggiungendo +130% di engagement rispetto a Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, +13% di Impression e un picco impressionante di 7,6 milioni di video views. Un risultato che conferma l'impatto culturale e il coinvolgimento generazionale degli 883, grazie anche alla narrazione fresca e autentica della giovinezza tra sogni, musica e legami indimenticabili.



La serie, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, segue l'esplosivo percorso del 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto fino alla realizzazione dell'iconico secondo e ultimo album della band, all'apice di una popolarità travolgente. Dopo il successo della prima stagione, questi nuovi otto episodi promettono ancora più emozioni, scoperte e colpi di scena.



Attesissimo anche il terzo episodio, già in onda, in cui i protagonisti vivranno un Capodanno "pirotecnico" insieme ai personaggi di Cisco (Davide Calgaro) e Nemorino (Riccardo Armiento), regalando agli spettatori una notte indimenticabile che promette di entrare nei momenti cult della serie.



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