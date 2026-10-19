BYD SHARK conquista le 5 stelle Euro NCAP

BYD SHARK ottiene 5 stelle Euro NCAP: elevate prestazioni in sicurezza, tecnologia DMO e protezione per adulti e bambini. Un pickup innovativo.

Il BYD SHARK, il nuovo pickup Super Hybrid con tecnologia DMO, ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, il massimo punteggio assegnato dall’ente europeo indipendente per la sicurezza dei veicoli. Il risultato, comunicato oggi, conferma la capacità del costruttore cinese di portare elevati standard di protezione anche su un modello a telaio a longheroni, pensato per unire le esigenze professionali a quelle del tempo libero.

Presentato al Salone dell’Auto di Parigi, il BYD SHARK ha registrato punteggi solidi in tutte le aree di valutazione: 82% nella protezione degli occupanti adulti, 86% nella protezione dei bambini, 74% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e 87% nei sistemi di assistenza alla sicurezza. Nei crash test, Euro NCAP ha evidenziato in particolare la protezione negli impatti frontali e laterali, con un’attenzione specifica alla sicurezza dei passeggeri più piccoli. Tra le soluzioni apprezzate figura anche il sistema di rilevamento della presenza di minori a bordo.

I sistemi di assistenza alla guida hanno contribuito in modo significativo al risultato finale. La frenata automatica di emergenza (AEB) si è dimostrata efficace nel rilevamento di veicoli, ciclisti e motociclisti, mentre il mantenimento di corsia e l’assistenza intelligente alla velocità hanno ulteriormente rafforzato il pacchetto di sicurezza attiva del pickup.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha commentato: «Con oltre 120.000 ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo, BYD lavora costantemente per trasformare l’innovazione tecnologica in soluzioni concrete per i clienti. Le 5 stelle Euro NCAP di SHARK dimostrano la nostra capacità di integrare sicurezza, tecnologia e prestazioni anche in un pickup, offrendo il comfort di un SUV, versatilità su strada e in fuoristrada».

Con il BYD SHARK, il marchio raggiunge 9 modelli premiati con le 5 stelle Euro NCAP dal suo ingresso nel mercato europeo nel 2022. Tra questi figurano già DOLPHIN SURF, SEAL U, SEAL U DM-i e SEALION 7, a conferma di un percorso coerente sul fronte della sicurezza.

Dal punto di vista tecnico, il BYD SHARK è spinto dal sistema Super Hybrid DMO, che abbina un motore turbo benzina da 1,5 litri a due motori elettrici per una potenza complessiva di 436 CV e 650 Nm di coppia. La Blade Battery da 32,2 kWh, integrata nel telaio attraverso la tecnologia Cell-to-Chassis, contribuisce alla rigidità strutturale e consente fino a 90 km di percorrenza in modalità puramente elettrica. L’autonomia combinata dichiarata raggiunge i 675 km.

L’abitacolo, configurato come doppia cabina a cinque posti, propone un display centrale da 15,6 pollici, strumentazione digitale da 10,25 pollici, head-up display, sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio Dynaudio a 12 altoparlanti e telecamera a 360°. Presente anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni, ampliando la versatilità del veicolo sia per il lavoro sia per il tempo libero.

Il telaio a longheroni è progettato per garantire prestazioni solide su strada e in fuoristrada, mantenendo al contempo il comfort tipico della gamma BYD. Il BYD SHARK arriverà in mercati europei selezionati nella prima metà del 2027.

Il risultato Euro NCAP rafforza ulteriormente il posizionamento del costruttore nel segmento dei pickup elettrificati, dove la combinazione di autonomia, potenza e sicurezza diventa sempre più centrale per gli acquirenti europei.