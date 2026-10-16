Cantata per Sergio Staino: un doppio CD celebra il maestro tra musica e disegno

Esce Cantata per Sergio Staino: un cofanetto celebrativo con 23 artisti, 25 disegni inediti e un omaggio unico che intreccia musica, poesia e fumetto.

Da oggi è disponibile nelle principali piattaforme musicali e nei negozi specializzati Cantata per Sergio Staino, uno speciale doppio CD firmato Ala Bianca Records (in distribuzione Warner Music/Fuga Digital) che celebra il genio di uno dei fumettisti più amati d'Italia. L'opera, pensata come un vero oggetto da collezione, si distingue per il suo formato Jukebox ispirato ai vinili 45 giri e racchiude 23 brani inediti, quattro testi scritti dallo stesso Staino e un prezioso libretto di 52 pagine con 25 disegni originali, molti dei quali mai visti prima.

La raccolta mette in dialogo musica, poesia e grafica in un tributo corale che racconta senza filtri la vitalità e il talento poliedrico di Sergio Staino, capace da sempre di attraversare la cultura italiana con il suo tratto ironico e la sua sensibilità narrativa. Staino non fu solo un grande disegnatore: il suo amore per la canzone d'autore lo portò, tra l'altro, a presiedere il Club Tenco, confermandosi figura di riferimento anche in ambito musicale.

L'album prende forma proprio da questa doppia anima. Artisti molto differenti tra loro hanno contribuito con canzoni scritte e interpretate per Staino, molti dei quali sono amici storici che condivisero con lui passioni e percorsi artistici. Nel doppio CD compaiono firme come Gigliola Cinquetti, Giorgio Conte, Sergio Cammariere, Joan Isaac, Peppe Voltarelli, Ricky Gianco, oltre a Piji, Scraps Orchestra, Paolo Hendel e Wayne Scott, tra i tanti. Il risultato è un ritratto collettivo che restituisce la ricchezza degli incontri e dei dialoghi tra linguaggi diversi.

L'ideazione di Cantata per Sergio Staino è frutto della creatività di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco e compagno di vita e di idee dello stesso Staino. Il progetto, nato come un atto d'amore verso un artista capace di mettere in contatto il mondo del fumetto con quello della canzone, ha acquisito un significato ancora più intenso dopo la scomparsa di Bruna, compagna di Staino, di Sacchi stesso e dell'artista David Riondino.

Il cofanetto contiene due CD con una tracklist variegata e intensa: tra i brani figurano Le Déserteur di Giorgio Conte, Tango nel buio di Alessio Lega, Il fidanzatino di Gigliola Cinquetti, Sergio di David Riondino, Panamericana di Andrea Satta, A mano libera delle Scraps Orchestra, una Paloma Negra interpretata da Rusó Sala e molto altro. Il secondo CD raccoglie tra gli altri Senza dei, soldati e re di Ernesto Bassignano, La locomotiva di Mocata, Negri, Staino & Viti, Il giardino blu di Peppe Voltarelli e Le date del commiato di Paolo Hendel e Wayne Scott.

La presentazione ufficiale dell'opera si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 15:00 presso la sede del Club Tenco a Sanremo, nell'ambito del Premio Tenco 2026, durante un momento speciale dedicato a Sergio Secondiano Sacchi e con la partecipazione di artisti, amici e collaboratori che hanno reso possibile questo importante omaggio.

Cantata per Sergio Staino si propone non solo come una raccolta musicale ma come una vera esperienza immersiva nell'universo creativo di un artista capace di far dialogare mondi diversi, mantenendo intatta la freschezza dello sguardo e la profondità dell'ironia.