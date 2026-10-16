Carolina Di Domenico torna su Food Network con Dal Mercato alla Tavola

Dal 17 ottobre alle 11.00 Carolina Di Domenico torna in cucina con una nuova stagione di Dal Mercato alla Tavola, il programma che valorizza la manualità e il sapere pratico, in onda su Food Network canale 33 e in streaming su discovery+.

Carolina Di Domenico, volto noto della radio e della televisione, si allontana dai riflettori per riavvicinarsi a una passione autentica: la cucina fatta con le mani, guidata dalla curiosità e dall'attenzione verso ciò che offre la natura. Il programma propone un vero e proprio viaggio tra i prodotti freschi del mercato e la loro trasformazione in piatti semplici e gustosi.

Nel corso delle puntate, Carolina è affiancata da chef esperti come Diego Scaramuzza ed Elisa Mignani, che la accompagnano nella scoperta di ingredienti spesso sottovalutati o poco conosciuti. Con il loro supporto, ogni preparazione si trasforma in un'occasione per imparare a distinguere e valorizzare le materie prime della tradizione italiana.

Dal Mercato alla Tavola offre agli spettatori l'opportunità di riscoprire il piacere di sporcarsi le mani, sperimentando in cucina con passione e semplicità. La serie, prodotta da Friendstv, sarà disponibile sia in onda lineare su Food Network sia in streaming su discovery+, permettendo a tutti di seguire i consigli e le ricette di Carolina Di Domenico quando preferiscono.

L'appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 11.00, con una nuova stagione all'insegna della genuinità e del ritorno ai sapori semplici.