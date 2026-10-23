Cesare Picco presenta EDGE: il nuovo EP tra improvvisazione e buio assoluto

Dal 30 ottobre arriva EDGE, il nuovo EP di Cesare Picco per Decca Records, un progetto nato sul confine tra visibile e invisibile, tra improvvisazione radicale e totale immersione nel buio. Il disco sarà anticipato da uno speciale concerto di presentazione intitolato "EDGE. Suoni dalla soglia", in programma il 29 ottobre al festival Isole Sonore di Milano.



"Esiste un istante che non appartiene né a ciò che è stato né a ciò che sta per essere. Chi ha studiato i riti di passaggio lo ha chiamato stato liminale, e ha osservato una cosa curiosa: che la soglia non si attraversa, si abita." È proprio quest'idea di soglia, di permanenza in uno spazio indefinito, a ispirare il cuore dell'EP.



Il titolo EDGE non indica solo un limite, ma un luogo da abitare, in cui il suono si genera prima ancora di compiersi. La musica nasce dall'esperimento visionario dei concerti al buio di Picco: nessuna luce in sala, nessuno spartito, solo l'ascolto condiviso che trasforma la performance in un'esperienza collettiva e sensoriale. Picco improvvisa con e per il pubblico, creando ogni sera brani diversi guidati dall'emotività della sala.



L'EP EDGE raccoglie proprio ciò che di quelle serate è rimasto: tre tracce su quattro sono la sintesi di improvvisazioni nate al buio - What Remains, Presence e Stay - mentre l'unico brano scritto in precedenza, Night Toccata, funge da punto di riferimento tra le altre composizioni fluide e in trasformazione.



Ogni traccia dell'EP indaga una diversa modalità di vivere la soglia. In What Remains, un adagio delicato, si percepisce quello che resta quando il resto svanisce; Night Toccata fonde minimalismo e barocco in una moderna scrittura ciclica; Presence coinvolge il corpo stesso del pianista in un dialogo fisico con lo strumento; Stay è l'invito a indugiare nel limen, senza fretta di attraversare la porta.



"Il buio, dunque, non è una scenografia. È il metodo. Comporre e suonare nello stesso istante, senza rete, mentre una sala intera ascolta con la stessa cecità e la stessa esposizione." Con EDGE, Cesare Picco offre una riflessione profondissima sulla relazione tra artista, pubblico e silenzio, sancita da un EP capace di racchiudere frammenti di esperienze collettive irripetibili.



L'appuntamento per scoprire dal vivo questi suoni dalla soglia è fissato per il 29 ottobre a Milano. L'ascolto in anteprima e la disponibilità all'acquisto sono già attivi.