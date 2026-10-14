Chery accelera in Europa: 27 mercati e oltre 1.100 punti vendita entro il 2027

Chery ha svelato al Mondial de l'Auto di Parigi un ambizioso piano di espansione che porterà il marchio cinese a presidiare 27 mercati dell'Unione Europea con 1.143 punti vendita e assistenza entro il 2027. Attualmente presente in 20 paesi europei con 687 punti, Chery mira a triplicare la base di famiglie clienti, raggiungendo quota 300.000 nel 2027. La strategia si basa su una gamma completa di soluzioni plug-in hybrid, full hybrid ed elettriche, oltre a investimenti nei centri di ricerca e sviluppo e nella produzione locale.



La presentazione parigina ha visto il debutto davanti al pubblico francese della Chery Q, il primo modello full electric della casa, pensato come SUV compatto ideale sia per i giovani sia come seconda vettura familiare. In Italia la Chery Q arriverà nel 2027, dopo la recente anteprima nazionale al Salone Auto Torino.



Parallelamente, Chery ha portato in scena anche il Tiggo 9 Super Hybrid, protagonista del Chery Black Sea Safety Challenge. L'evento, organizzato a Costanza in Romania, ha visto la batteria ad alta tensione del Tiggo 9 superare con successo 24 ore di immersione in acqua salata senza danni strutturali né perdite di elettrolita, e la prova d'impatto del sottoscocca contro un ostacolo fisso.



Nel nostro paese, Chery debutterà in concessionaria a novembre 2026 con i SUV plug-in hybrid Tiggo 8 e Tiggo 9, dotati del sistema Chery Super Hybrid. I due modelli sono costruiti attorno alla filosofia For Family, che il brand declina per l'Europa con l'obiettivo di offrire spazio, sicurezza e tecnologia ai nuclei familiari.



Durante la presentazione, il marchio ha sottolineato come il piano europeo punti a rafforzare lo sviluppo di prodotti calibrati sulle esigenze dei singoli mercati, garantendo la flessibilità delle modalità di utilizzo urbano elettrico e delle autonomie ibride per le lunghe percorrenze.



I programmi di espansione di Chery e l'introduzione dei nuovi modelli nel Vecchio Continente segnano una nuova fase per il marchio, che punta a consolidarsi tra i protagonisti della mobilità sostenibile europea.