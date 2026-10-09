Claudio Baglioni celebra Piazza di Siena: sette notti di musica ed emozioni a Roma

Roma si prepara a vivere una settimana di vera festa grazie al ritorno di Claudio Baglioni a Piazza di Siena, luogo simbolo del cuore verde della città eterna. A distanza di 44 anni dallo storico raduno ALÉ-OÓ del 1982, Baglioni annuncia sette serate eccezionali dal 24 ottobre al 1 novembre 2026, promuovendo l'iniziativa CHE NOTTE È QUESTA! Un appuntamento attesissimo che promette musica, emozione e memoria, pronto a riaccendere l'entusiasmo già scatenato dall'annuncio a sorpresa di due mesi fa.

La suggestiva cornice di Piazza di Siena, dentro Villa Borghese, ospiterà una serie di concerti unici ripercorrendo la carriera di Baglioni attraverso quaranta canzoni e quasi sessant'anni di storia musicale. Un enorme teatro a cielo aperto accoglierà venti musicisti e una squadra di professionisti di altissimo livello, creando sette notti spettacolari e indimenticabili. Le sette notti speciali di CHE NOTTE È QUESTA! la partenza rappresenteranno idealmente un filo rosso tra passato e presente, celebrando il concerto del 1982, che richiamò un pubblico di 250.000 spettatori. Un'occasione per rivivere vicende che, ancora, percorrono il tempo e riconsegnarle al pubblico, dopo quasi mezzo secolo, proprio là dove sono state immaginate e realizzate.

L'evento non è solo un ritorno al passato ma il primo capitolo di un nuovo viaggio, il GrandTour LaVitaÈAdesso, che porterà Baglioni nell'estate 2027 a toccare i luoghi più belli e famosi d'Italia, tra città d'arte, siti archeologici e paesaggi di impareggiabile valore. Un tragitto pensato come racconto di strada e diario tra esperienze di palco e di vita. Sarà ancora Roma, infine, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, a ospitare l'ultimo atto, CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno, tappa conclusiva di un GrandTour che promette 50 concerti in 80 giorni.



