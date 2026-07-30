Claudio Baglioni: sette notti di concerti evento a Roma nel 2026 per CHE NOTTE È QUESTA!

Claudio Baglioni conquista Roma con una vera e propria maratona musicale: il progetto "CHE NOTTE È QUESTA!" si trasforma da celebrazione unica a un ciclo di sette straordinarie serate consecutive a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese.

Dopo l'eccezionale doppio sold out immediato del 24 e 25 ottobre 2026 e il rapido esaurimento anche delle successive date del 27 e 28 ottobre, la richiesta continua a crescere in modo travolgente. Si annunciano quindi tre nuovi appuntamenti, fissati per il 30 e 31 ottobre e 1° novembre 2026, portando il totale degli spettacoli a una settimana intera dedicata alla musica e alla memoria. Il pubblico ha già risposto con entusiasmo senza precedenti, raggiungendo quasi centomila richieste di partecipazione, segno che l'atteso ritorno di Baglioni rappresenta uno degli eventi musicali più significativi degli ultimi anni.

Nel suggestivo scenario di Piazza di Siena, un luogo divenuto mitico grazie anche al leggendario raduno Ale-Oó del 1982, Baglioni promette di regalare emozioni uniche, in uno spazio che torna protagonista della storia della musica dal vivo italiana. L'appuntamento si carica di ulteriori connessioni, celebrando un anniversario ricco di significati e risonanze per artisti e pubblico.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 18 del 30 luglio e, il giorno seguente dalle 10, in vendita libera sui circuiti ufficiali. L'intera operazione trova supporto e collaborazione delle istituzioni capitoline, consolidando ancora una volta il ruolo di Roma come capitale della grande musica dal vivo.

Il ciclo di concerti inaugurerà un nuovo percorso artistico che vedrà Baglioni protagonista con il suo spettacolare GrandTour LaVitaÈAdesso: un viaggio musicale e culturale attraverso l'Italia più affascinante, tra città d'arte, siti archeologici, paesaggi e monumenti di valore unico. Il tour, strutturato come un diario di esperienze, culminerà di nuovo a Roma, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, con l'evento "CHE NOTTE È QUESTA! - il ritorno" dopo cinquanta concerti in ottanta giorni.

CHE NOTTE È QUESTA! è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Baglioni si prepara così a scrivere una nuova pagina di storia del live italiano, offrendo agli spettatori un'esperienza indimenticabile destinata a lasciare una traccia profonda nella memoria collettiva.