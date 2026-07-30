Giangilberto Monti porta il suo album Voci Ribelli alla Festa di Radio Onda d'Urto

Il cantautore e scrittore Giangilberto Monti sarà protagonista della XXXIV Festa di Radio Onda d'Urto con un esclusivo live a Brescia domenica 16 agosto alle ore 21 all'Area Feste di via Serenissima. L'artista milanese eseguirà alcuni brani del suo nuovo album Voci Ribelli, pubblicato da Warner Music/The Saifam Group, all'interno di una serata dedicata al miglior cantautorato italiano.

L'ingresso all'evento sarà gratuito dalle 19 alle 20. Dopo le 20 sarà richiesta una sottoscrizione di 5 euro, direttamente ai cancelli della festa.

Monti sarà accompagnato sul palco da Simone Helgast Cavagnini alla batteria e Heggy Vezzano alla chitarra elettrica, oltre alla vocalist Alessia Locatelli che duetterà in alcuni momenti dello spettacolo, rendendo l'esibizione ancora più ricca e coinvolgente.

La Festa di Radio Onda d'Urto è una delle kermesse estive più storiche d'Italia, organizzata dall'omonima emittente. La manifestazione propone un ampio programma di concerti, dj set, dibattiti, incontri culturali e stand enogastronomici, e quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto 2026.

Il nuovo progetto discografico di Monti, disponibile in formato CD, digitale e in vinile rosso autografato in edizione limitata, si distingue per la collaborazione con musicisti magrebini e nasce da una lunga amicizia con l'intellettuale algerino Mahi Tibaoui. L'album, concepito in Marocco e mixato a Milano, fonde strumenti contemporanei e ritmi antichi in un intreccio musicale originale.

Giangilberto Monti è riconosciuto come chansonnier, autore teatrale, produttore artistico e studioso della canzone francese, con una carriera che attraversa oltre venti album, numerose pubblicazioni letterarie e collaborazioni di prestigio, specialmente nel panorama milanese. Recentemente ha pubblicato anche il libro "ZELIG REPUBLIC - Storia del cabaret più famoso d'Italia".

L'appuntamento a Brescia si prospetta come un'occasione unica per ascoltare dal vivo un repertorio che unisce la tradizione cantautorale italiana alle contaminazioni internazionali, sotto il segno della musica d'autore più autentica.