Giangilberto Monti porta il suo album Voci Ribelli alla Festa di Radio Onda d'Urto
Spettacolo

Giangilberto Monti porta il suo album Voci Ribelli alla Festa di Radio Onda d'Urto

Giangilberto Monti presenta dal vivo l'album Voci Ribelli alla XXXIV Festa di Radio Onda d'Urto di Brescia con ospiti speciali e ingresso gratuito.

di Valerio Sibille
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Il cantautore e scrittore Giangilberto Monti sarà protagonista della XXXIV Festa di Radio Onda d'Urto con un esclusivo live a Brescia domenica 16 agosto alle ore 21 all'Area Feste di via Serenissima. L'artista milanese eseguirà alcuni brani del suo nuovo album Voci Ribelli, pubblicato da Warner Music/The Saifam Group, all'interno di una serata dedicata al miglior cantautorato italiano.

L'ingresso all'evento sarà gratuito dalle 19 alle 20. Dopo le 20 sarà richiesta una sottoscrizione di 5 euro, direttamente ai cancelli della festa.

Monti sarà accompagnato sul palco da Simone Helgast Cavagnini alla batteria e Heggy Vezzano alla chitarra elettrica, oltre alla vocalist Alessia Locatelli che duetterà in alcuni momenti dello spettacolo, rendendo l'esibizione ancora più ricca e coinvolgente.

La Festa di Radio Onda d'Urto è una delle kermesse estive più storiche d'Italia, organizzata dall'omonima emittente. La manifestazione propone un ampio programma di concerti, dj set, dibattiti, incontri culturali e stand enogastronomici, e quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto 2026.

Il nuovo progetto discografico di Monti, disponibile in formato CD, digitale e in vinile rosso autografato in edizione limitata, si distingue per la collaborazione con musicisti magrebini e nasce da una lunga amicizia con l'intellettuale algerino Mahi Tibaoui. L'album, concepito in Marocco e mixato a Milano, fonde strumenti contemporanei e ritmi antichi in un intreccio musicale originale.

Giangilberto Monti è riconosciuto come chansonnier, autore teatrale, produttore artistico e studioso della canzone francese, con una carriera che attraversa oltre venti album, numerose pubblicazioni letterarie e collaborazioni di prestigio, specialmente nel panorama milanese. Recentemente ha pubblicato anche il libro "ZELIG REPUBLIC - Storia del cabaret più famoso d'Italia".

L'appuntamento a Brescia si prospetta come un'occasione unica per ascoltare dal vivo un repertorio che unisce la tradizione cantautorale italiana alle contaminazioni internazionali, sotto il segno della musica d'autore più autentica.

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