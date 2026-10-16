Cristiano De André aggiunge due nuove date al Best Of Tour 2026

Cristiano De André, considerato l'erede unico del patrimonio musicale deandreiano, annuncia due nuove date per il suo acclamato Best Of Tour 2026, rispondendo all'entusiasmo del pubblico che ha già registrato il tutto esaurito in molte città. Gli appuntamenti si terranno il 4 dicembre al Mart di Rovereto (Trento) e il 10 dicembre al Teatro Duemila di Ragusa, arricchendo una tournée che si è affermata per la qualità dell'omaggio a Fabrizio De André e per il successo travolgente in tutta la penisola.

Il "De André canta De André Best Of Tour 2026" rappresenta un viaggio tra le canzoni senza tempo del cantautore genovese attraverso la voce e l'interpretazione di Cristiano De André, aggiungendo nuovi tasselli all'apprezzatissimo progetto iniziato con quattro album: De André canta De André - Vol. 1 (2009), Vol. 2 (2010), Vol. 3 (2017) e Storia di un impiegato (2023). Il tour, prodotto e organizzato da Trident Music, celebra le opere più amate di Fabrizio De André facendole rivivere sui palchi dei principali teatri italiani e raccogliendo standing ovation in ogni città.

Con Cristiano De André saliranno sul palco i musicisti Osvaldo di Dio (chitarre), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere e arrangiamenti dei primi due volumi) e Ivano Zanotti (batteria). Lo stesso Cristiano, polistrumentista oltre che cantautore, suonerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, accompagnando gli spettatori alla scoperta dei capolavori del padre.

Il "De André canta De André Best Of Tour 2026" offre al pubblico il meglio del repertorio affrontato negli spettacoli precedenti, alimentando ancora una volta l'emozione legata alla figura di Fabrizio De André attraverso arrangiamenti curati e un'intensa interpretazione dal vivo.

Le ultime cinque date confermate del tour sono: 2 dicembre - Dis_Play Brixia Forum, Brescia 3 dicembre - Teatro Odeon, Biella 4 dicembre - Mart, Rovereto (nuova data) 10 dicembre - Teatro Duemila, Ragusa (nuova data) 12 dicembre - Teatro Scaramuzza, Crotone

I biglietti per la tappa di Ragusa sono già disponibili mentre quelli per Rovereto saranno in vendita nei prossimi giorni. L'aggiunta di queste due date conferma il successo di un progetto che si distingue per la passione e l'intensità con cui Cristiano De André rende omaggio a uno dei più grandi autori italiani.