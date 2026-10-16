Damien Rice torna a Roma per il 25th Anniversary Tour: unico concerto in Italia nel 2027

Damien Rice torna in Italia con un unico appuntamento imperdibile per festeggiare il 25° anniversario del suo celebre album di debutto O. Il concerto si terrà domenica 4 aprile 2027 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Dopo quattro anni di assenza dai palchi italiani, il cantautore irlandese offrirà una serata speciale a tutti i suoi fan, celebrando una carriera che ha segnato profondamente la scena musicale internazionale.



I biglietti saranno disponibili in vendita generale a partire dalle ore 10:00 di venerdì 23 ottobre sui principali circuiti di vendita online.



Esiste un certo tipo di cantautore che sembra scrivere per necessità interiore, e non necessariamente per costruire una carriera: Damien Rice ha sempre dato l'impressione di appartenere a questa categoria. Il suo percorso artistico è unico: dopo aver rifiutato un contratto discografico, ha scelto una vita semplice tra l'agricoltura in Toscana e i concerti da artista di strada in tutta Europa, per poi tornare in Irlanda nel 1999 carico di nuove ispirazioni.



Il suo album d'esordio, O, pubblicato nel febbraio 2002, è stato scritto, registrato e prodotto in casa, un progetto nato grazie al supporto del padre e del compositore David Arnold. Damien Rice era convinto, all'epoca, che quello sarebbe stato il suo unico lavoro discografico. A distanza di venticinque anni, tra tour mondiali e lunghi periodi di silenzio, le canzoni di quell'album sono rimaste al centro del suo repertorio.



Adesso l'artista celebra la sua carriera con una tournée che tocca 25 città diverse, una per ogni anno trascorso dalla pubblicazione di O. L'obiettivo è condividere quella musica senza tempo sia con il pubblico storico, sia con le nuove generazioni, confermando il valore universale e intimo dei suoi brani.



Nel live, Damien Rice si distingue per l'intensità interpretativa: i suoi concerti sono esperienze emotive rare, in cui ogni canzone viene vissuta e raccontata come fosse la prima volta. Questo approccio autentico è ciò che continua ad attirare fan di ogni età, anche dopo lunghi silenzi discografici.



La carriera di Damien Rice è stata costellata di successi: l'album O, anticipato dalla celebre The Blower's Daughter, ha raggiunto la Top Ten britannica e ha ottenuto quattro certificazioni di platino. Il secondo disco, 9, pubblicato nel 2006, ha consacrato Rice in Irlanda e in Gran Bretagna, entrando anche nella Top 40 USA. Dopo un periodo di pausa, nel 2014 è tornato con My Favourite Faded Fantasy, prodotto insieme a Rick Rubin e capace di conquistare il pubblico europeo.



Il concerto del 4 aprile 2027 rappresenta un'opportunità unica per rivivere le emozioni di un artista che ha fatto della sincerità e della sensibilità la sua firma inconfondibile. Un appuntamento imperdibile per chi cerca musica autentica e momenti di vero coinvolgimento.