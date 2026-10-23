Debutta a Bologna il libro "Alfa Romeo Giulia - Timeless Classic" e quattro berline iconiche

Ad Auto e Moto d'Epoca Bologna 2026 ha fatto il suo debutto il nuovo volume "Alfa Romeo Giulia - Timeless Classic", dedicato all'evoluzione della celebre berlina sportiva italiana. L'opera, presentata nel giorno di apertura del principale evento nazionale per i veicoli classici, racconta la storia di una delle icone automobilistiche più amate e longeve del Biscione, attraverso un percorso che ne celebra il design e il DNA sportivo.

La presentazione si è svolta presso lo stand Alfa Romeo con la partecipazione di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Alfa Romeo di Arese e autore del volume, Eugenio Franzetti, Global Director Marketing Alfa Romeo, e Alessandro Maccolini, Design Project Manager. I tre protagonisti hanno guidato il pubblico attraverso un affascinante viaggio tra due generazioni di Giulia, mettendo in luce l'eredità sportiva che lega la berlina degli anni Sessanta alla sua erede contemporanea.

Per chi, come me, ha avuto il privilegio di vivere Alfa Romeo da vicino, la Giulia rappresenta qualcosa di profondamente personale. È una di quelle automobili che riescono a creare un legame emotivo autentico con chi le guida, una vettura capace di parlare al cuore prima ancora che alla ragione. La Giulia è forse la massima espressione contemporanea dello spirito Alfa Romeo: una vettura che continua a emozionarmi ogni volta che la incontro. Un'automobile senza tempo, degna di essere conservata, custodita e tramandata fin dal primo istante.

Il libro ripercorre la lunga avventura tecnica, sportiva e stilistica della Giulia, dalle origini nel dopoguerra fino all'attualità. Il volume si sofferma sulle berline leggendarie degli anni Sessanta e arriva fino al mito contemporaneo della Giulia Quadrifoglio, offrendo un ritratto approfondito delle sfide progettuali e del desiderio di innovare che hanno sempre caratterizzato il marchio. Ampio spazio è riservato alle testimonianze dirette dei protagonisti, agli approfondimenti tecnici e a uno straordinario repertorio fotografico.

Il volume, pubblicato da Giorgio Nada Editore e distribuito da Giunti Editore, è composto da 208 pagine in italiano e inglese. È in vendita presso gli stand Alfa Romeo, Giorgio Nada Editore e Libreria dell'Automobile durante la fiera, oltre che nei principali punti vendita specializzati e online.

Al centro dello stand Alfa Romeo si stagliano quattro berline sportive che incarnano oltre sessant'anni di storia del marchio. Il pubblico può ammirare la Giulia TI Super (1963), la 75 Turbo Evoluzione (1987), la 155 V6 TI "ITC" (1996) e la Giulia Quadrifoglio Super Sport (2024), ognuna rappresentativa di un'epoca diversa ma tutte accomunate dallo spirito sportivo Alfa Romeo. L'esposizione, frutto della collaborazione con Alfa Romeo Classiche, permette di ripercorrere la costante evoluzione tecnica e stilistica del Biscione.

La Giulia TI Super del 1963 apre il percorso come versione "ready-to-race" della leggendaria berlina milanese, prodotta in soli 501 esemplari, mentre la 75 Turbo Evoluzione, costruita in tiratura limitata per l'omologazione nelle competizioni, rappresenta l'ingegno tecnico degli anni Ottanta. La 155 V6 TI del 1996, realizzata per l'International Touring Championship, sfoggia un propulsore V6 da 490 CV e celebra il ritorno alle vette delle competizioni. Conclude la rassegna la moderna Giulia Quadrifoglio Super Sport, serie speciale in soli 275 esemplari, che onora la prima storica vittoria Alfa Romeo alla Mille Miglia.

Durante la manifestazione, visitatori e appassionati possono approfondire anche i servizi Alfa Romeo Classiche, pensati per tutelare il patrimonio storico del marchio attraverso certificazioni di origine, autenticità e restauri. Il libro "Alfa Romeo Giulia - Timeless Classic" e lo spazio espositivo offrono così un viaggio unico nello spirito di innovazione, passione e competizione che da oltre sei decenni animano la leggenda di Giulia.