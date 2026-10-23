Docked Deluxe Edition: la simulazione portuale sbarca su PlayStation 5 e Xbox Series

Docked Deluxe Edition è ora disponibile in versione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series X, portando sul mercato una simulazione portuale ricca di dettagli e nuove sfide per gli appassionati di giochi gestionali e di simulazione.



Il nuovo titolo, sviluppato da Microids in collaborazione con Saber Interactive, permette ai giocatori di calarsi nei panni di un gestore portuale incaricato di ricostruire e riportare all'antico splendore Port Wake, un importante porto devastato da un uragano.



Docked offre due modalità principali di gioco: la modalità Campagna, in cui bisogna affrontare operazioni portuali sempre più complesse comandando una dettagliata flotta di macchinari pesanti come gru Ship-to-Shore, gru a portale, trattori da terminal, reach stacker e straddle carrier, tutti riprodotti con fisica e manovrabilità realistici. In alternativa, nella modalità Gioco libero, è possibile esplorare il porto senza vincoli di missioni, scaricando navi e treni secondo il proprio ritmo.



L'edizione Deluxe, appena arrivata nei negozi, comprende il pacchetto di espansione New Horizons che aggiunge ulteriori possibilità di gioco. L'espansione Deep Waters introduce una nuova pinza magnetica, una missione inedita e 12 incarichi supplementari, mentre Contraband implementa un carrello elevatore, una meccanica di ispezione a raggi X, una nuova missione e altre 12 consegne sempre più impegnative. Inoltre, tutti i possessori dell'edizione fisica otterranno anche il trattore da terminal Premium.



I giocatori, durante la loro esperienza, dovranno affrontare incarichi di ogni tipo: dalla gestione delle navi e delle gru all'organizzazione delle spedizioni su camion, assicurandosi che ogni attività venga svolta entro scadenze rigorose. Manutenere le attrezzature e gestire imprevisti diventa cruciale per non compromettere il funzionamento del porto.



Ogni lavoro completato permette di guadagnare risorse preziose da investire in nuovi macchinari, potenziamenti e lotti per ampliare le infrastrutture. Firmando contratti e ampliando la catena logistica, si potrà far crescere Port Wake un passo dopo l'altro, espandere il proprio impero e salvare l'azienda di famiglia.



Docked Deluxe Edition si propone come un'esperienza coinvolgente e altamente realistica per tutti gli aspiranti manager portuali, promettendo molte ore di gameplay strategico tra crescita, investimenti e operazioni logistiche a tutto tondo.