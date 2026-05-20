Dritto e Rovescio: Paolo Zampolli tra America, Europa e attualità internazionale

Dritto e Rovescio torna con Paolo Zampolli per discutere dei rapporti tra Europa e America, il ruolo di Trump e temi di cronaca come Modena e Garlasco.

Domani sera la nuova puntata di Dritto e Rovescio accende i riflettori sull'attualità politica e sui fragili rapporti tra Europa e America. Il talk di prima serata condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro vedrà tra gli ospiti principali Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali. Zampolli porterà la sua esperienza per analizzare i principali temi della scena politica internazionale, con particolare attenzione ai rapporti transatlantici e all'influenza di Donald Trump nel contesto globale.

L'appuntamento si preannuncia denso di analisi su temi di stretta attualità. Oltre all'approfondimento politico, il programma dedicherà spazio a temi di cronaca, come la recente strage di Modena. In studio verrà discusso il pronunciamento del Gip sul caso Salim El Koudri, accusato della strage, riguardo al quale è stato stabilito che non ha agito in conseguenza di disturbi psichici.

Non mancheranno anche aggiornamenti su uno dei casi più complessi degli ultimi anni: la trasmissione proporrà gli ultimi sviluppi relativi al caso Garlasco, offrendo così al pubblico un quadro completo sia sulle notizie internazionali che sulla cronaca nazionale.

Ad arricchire il dibattito in studio saranno esponenti di spicco della politica italiana: Giovanni Donzelli (FdI), Brando Benifei (PD), Stefano Benigni (FI), Raffaella Paita (IV) e Simonetta Matone (Lega). La loro presenza consentirà di approfondire ogni tema affrontato da diversi punti di vista, garantendo agli spettatori una serata ricca di confronto e informazione.