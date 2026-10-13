Dylan Dog debutta a teatro: Horror Show celebra 40 anni al Teatro Eliseo di Roma

Dylan Dog sbarca per la prima volta in teatro con uno spettacolo evento: dal 28 ottobre il Teatro Eliseo di Roma ospita il debutto nazionale di "Dylan Dog Horror Show", la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore, scritta da Tiziano Sclavi e Nicola Russo con la regia di Valter Malosti, in occasione dei 40 anni dell'Indagatore dell'Incubo.

L'universo creato nel 1986 da Tiziano Sclavi, con milioni di lettori all'attivo, si prepara a vivere una nuova dimensione scenica, trasformando il fumetto horror più amato dagli italiani in un'esperienza immersiva e teatrale. Sul palco vedremo Dylan tornare alle prese con l'orrore e i fantasmi del passato: nella trama inedita Veronika, misteriosa cliente, affida a Dylan un nuovo caso, costringendolo a confrontarsi con figure simboliche della sua storia come Anna Never, Morgana, Lillie Connolly, Bree Daniels, l'arcinemico Xabaras e gli inseparabili Groucho, Ispettore Bloch e Madame Trelkovski.

Il cast vede Gabriele Graham Gasco nel ruolo di Dylan Dog, Loris Fabiani nei panni di Groucho, Marit Nissen come Veronika, Ida Marinelli in Madame Trelkovski, Danilo Nigrelli come demone multipersonalità, Antonino Iuorio nell'Ispettore Bloch, Dario Battaglia in Xabaras e Camilla Nigro, Beatrice Vecchione, Annamaria Troisi, Sofia Fusciani nelle iconiche donne di Dylan. La scena sarà animata anche da performer come Fabio Bergaglio, Antonio Carta, Alessandro Pallecchi, Sofia Celentani Ungaro, Cecilia Francesca Croce, Michele Calcari e Giovanni Fasser. La colonna musicale originale è affidata al power trio composto da Paolo Spaccamonti (chitarra), Luca Cavina (basso) e Jacopo Battaglia (batteria).

Per l'occasione, il foyer dello storico Teatro Eliseo si trasformerà in uno spazio esperienziale dedicato all'universo visivo e narrativo di Dylan Dog, offrendo agli spettatori un'immersione totale tra incubi, ossessioni e memorie dell'iconico protagonista. Le prevendite sono aperte su Ticketone, con anteprime speciali previste dal 22 ottobre. Durante queste date, lo spettacolo potrà essere eccezionalmente interrotto per permettere al regista di apportare modifiche in scena: un'occasione unica per assistere dal vivo al processo creativo di una produzione teatrale.

Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, racconta: Lavorare a DYLAN DOG HORROR SHOW è, dal punto di vista editoriale, un'esperienza davvero speciale: vedere l'universo creato da Tiziano Sclavi che prende via via una forma nuova, senza perdere la sua identità, è un viaggio appassionante. La regia di Valter Malosti e la scrittura di Nicola Russo hanno saputo entrare nel mondo di Dylan con uno sguardo personale, costruendo uno spettacolo che ne attraversa la storia, i personaggi e le ossessioni. Ed è bellissimo condividere questo percorso con loro e con tutto il cast, portando finalmente Dylan Dog sul palcoscenico, proprio nell'anno del suo quarantesimo anniversario.

Valter Malosti, regista dello spettacolo, afferma: Ho pensato a uno spettacolo immersivo che trasforma il palcoscenico in una tavola di fumetto che prende vita e corpo, in una forte dimensione filmica e scultorea. Non una semplice trasposizione teatrale, ma un'installazione d'arte in movimento continuo dove i confini tra performance, concerto e arte visiva si dissolvono - proprio come i confini tra sogno e realtà nei casi dell'Indagatore dell'Incubo. Ho accettato la proposta di portare in scena Dylan Dog con lo stesso spirito con cui ho portato a teatro 'Il viaggio di G. Mastorna' di Fellini o 'Lazarus', l'opera rock di David Bowie ed Enda Walsh. Per esplorare, aprire varchi, scoprire nuovi mondi, rendere concreto il sogno di un teatro sempre più trasversale e multidisciplinare.

I festeggiamenti per il quarantennale di Dylan Dog non si limitano al teatro ma prevedono nuove pubblicazioni e iniziative speciali che accompagneranno i lettori e gli spettatori per tutto l'anno. Il sito ufficiale dell'anniversario ne seguirà gli aggiornamenti. Per gli appassionati, questo spettacolo rappresenta una straordinaria occasione per vivere dal vivo l'atmosfera unica dei sogni e degli incubi di Dylan Dog.