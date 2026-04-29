Erreà lancia la prima maglia fisica del club esports Pepegheim nata online

Erreà fa il suo ingresso ufficiale nel mondo degli esports, firmando la prima maglia fisica del Pepegheim, club virtuale creato dallo youtuber Tearless Raptor su EA Sports FC. Il progetto, nato cinque anni fa come una semplice realtà digitale, si trasforma ora in un vero kit tecnico, disponibile in edizione limitata tramite preorder esclusivo fino al 10 maggio 2026.

Il design della maglia fonde originalità e identità territoriale: i colori rosa e nero dominano la divisa, mentre la parte inferiore presenta un pattern geometrico ispirato alle linee del Castello di Poppelsdorf. Texture floreali tono su tono omaggiano invece i famosi giardini botanici di Bonn. All'interno del logo, anche lo stemma cittadino rafforza il legame tra il club e la città tedesca scelta come simbolo della squadra. Bonn, ex capitale della Germania e oggi la maggiore città tedesca senza un team nei campionati professionistici, trova quindi una rappresentanza calcistica grazie al racconto digitale e ora anche concreto del Pepegheim.

La maglia è realizzata con Tessuto Future di Erreà, un filato tecnico progettato per garantire massima traspirabilità e comfort sia nelle sessioni di gioco che nel tempo libero. Non si tratta di una semplice operazione di merchandising, ma di un passaggio significativo che porta per la prima volta una squadra nata online a indossare una divisa reale.

Erreà entra ufficialmente nel settore esports e porta nel mondo digitale i pilastri della propria filosofia sportiva: identità, appartenenza e spirito di squadra. Mentre il Pepegheim continua la sua scalata nei tornei europei di EA Sports FC, i fan potranno finalmente sentirsi parte del club vestendo i colori della squadra, celebrando così il filo che unisce calcio virtuale e passione reale.