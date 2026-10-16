Esce in digitale 'Buona Fortuna a Noi', il nuovo album de Il Conte Biagio

Da oggi è disponibile in digitale "Buona Fortuna a Noi", il nuovo album del cantautore pop Il Conte Biagio. Con questo quarto lavoro in studio, Biagio Conte, in arte Il Conte Biagio, offre una raccolta di sette brani che esplora la quantità di piccoli eventi che compongono la vita quotidiana: soldo che finiscono già al dieci del mese, cani da portare fuori quando le storie finiscono, la fatica di restare a galla senza prendersi troppo sul serio.

L'album, pubblicato da Dischi Milano, si muove con disinvoltura fra ballad introspettive e ritornelli immediati, abbracciando un pop d'autore intimo, ironico e malinconico. Lo stesso artista ha scritto testi e musiche, dimostrando ancora una volta la sua capacità di raccontare attraverso la musica le piccole assurdità della vita, che così diventano canzoni da cantare a squarciagola. "Buona Fortuna a Noi" è una speranza, un appello a raccogliere le incertezze e spedirle nello spazio, magari con una lettera, dichiara Il Conte Biagio.

Il disco è composto da sette tracce per una durata totale di 20 minuti e rappresenta una constatazione affettuosa e disincantata dell'esistenza: un brindisi a chi cerca di cavarsela, di innamorarsi, ridere e sognare, senza perdere l'autenticità. Un augurio a chi si sente perso e a chi, tra sorrisi e rimpianti, non si svende, continuando con determinazione il difficile mestiere di vivere.

Originario di Palomonte (SA) e oggi residente a Milano, Il Conte Biagio è classe 1989 e ha saputo costruire un proprio stile distintivo grazie a sonorità pop originali e performance dal vivo coinvolgenti. Con oltre 200 concerti alle spalle, si è esibito in festival e rassegne di rilievo come Villa Ada a Roma, Wow al Circolo Magnolia di Milano, Upload di Bolzano, MEI di Faenza e Culture Club di Milano. Ha inoltre aperto concerti di artisti come Tananai e Francesco Bianconi dei Baustelle, oltre a collaborare con il tour europeo di Will & The People.

Dopo aver pubblicato vari singoli tra il 2020 e il 2023 e l'album "Università", Biagio torna ora nel 2026 con questo nuovo progetto che consolida il suo percorso tra canzone d'autore e atmosfere indie.