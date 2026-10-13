Il Festival dello Spettacolo 2026: tre giorni con i grandi nomi di TV, musica e cinema

La seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo si presta a trasformare Milano nel cuore dell'intrattenimento dal 6 all'8 novembre 2026. L'evento, ospitato nei 10.000 mq del Superstudio Più in via Tortona 27, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di TV, musica, cinema e cultura pop.

Oltre 80 appuntamenti e più di 100 protagonisti animeranno il festival, tra ospiti celebri e nuove promesse. Si parte con l'inaugurazione affidata a Gerry Scotti e un momento dedicato al Festival di Sanremo insieme a Stefano De Martino. Seguono incontri e showcase con star come Gianna Nannini, Samurai Jay, Jerry Calà, Cristina D'Avena, Annalisa, Malika Ayane e il gran finale affidato a Gabry Ponte. L'assegnazione a sorpresa dei leggendari Telegatti aggiunge ulteriore prestigio al programma.

Tra i volti più noti attesi spiccano Alberto Angela, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Maccio Capatonda, Gigi Marzullo, Elettra Lamborghini, la Gialappa's Band e tanti altri. Non mancheranno le giurie di X Factor 2026 con Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, così come gli chef di MasterChef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Il festival propone un vero percorso immersivo, suddiviso tra Sorrisi Arena, Sorrisi Stage e Sorrisi Club, in cui talk, masterclass, workshop esclusivi e sessioni di meet&greet avvicineranno il pubblico ai protagonisti dello show business. L'esperienza sarà arricchita da attività interattive: dal decorare torte con i talent di Bake Off Italia ai casting di Matrimonio a Prima Vista, passando per le consulenze immobiliari di Casa a Prima Vista e le dinamiche di Cash or Trash.

Lo spazio del festival sarà completato da aree dedicate al food con il Food Truck di Food Network, la Glass Box Rai per incontri speciali, e uno spazio riservato a Geronimo Stilton per bambini e famiglie. Grande attenzione ai giovani talenti grazie al Vertical Music Contest, che premierà la migliore canzone inedita con un contratto discografico, e al primo concorso cinematografico suddiviso in tre categorie: cortometraggi, lungometraggi e documentari con premi Sorrisi Award.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster.it e l'accesso è consentito dai 3 anni in su. L'edizione 2026 vede la collaborazione di numerosi partner tra cui R101, SIAE, ActionAid (beneficenza e progetti per l'infanzia), DR Automobiles Group (official car), Edison Energia (Energy Café), e JOICO nel backstage artisti.

La risposta del pubblico lo scorso anno ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni reali di incontro e condivisione, spiega Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni. Siamo pronti a riaprire le porte di questa grande casa dell'intrattenimento con un'energia ancora più travolgente. Il Festival dello Spettacolo appartiene a chiunque ami la musica, le storie sul grande schermo o la TV di tutti i giorni: abbiamo curato ogni singolo appuntamento per regalare a ragazzi, famiglie e appassionati tre giorni indimenticabili, fianco a fianco con i loro idoli.

Il Festival dello Spettacolo consolida così Milano come capitale dell'entertainment con tre giornate ininterrotte di emozioni, sorprese, e opportunità di vivere l'intrattenimento in prima fila accanto ai protagonisti più amati dal pubblico italiano.