Fiat Multiplina, il concept compatto che reinventa la mobilità urbana elettrica

Fiat lancia Multiplina, un concept innovativo che punta a riscrivere le regole della micromobilità urbana. Con una lunghezza di soli 3,04 metri, questo veicolo compatto riesce a ospitare comodamente quattro persone, segnando un nuovo standard tra i quadricicli elettrici di categoria L7.

Ispirandosi alla celebre FIAT 600 Multipla del 1956, Multiplina porta nel futuro lo spirito pionieristico della casa torinese con una filosofia centrata sulle persone. Il design accoglie dettagli storici reinterpretati in chiave moderna, come il parabrezza avanzato, la carrozzeria bicolore e il tipico baffo anteriore, richiamando la tradizione senza cedere alla nostalgia. L'obiettivo è massimizzare lo spazio interno e la funzionalità pur mantenendo ingombri estremamente ridotti.

Il progetto è stato presentato al Salone dell'Auto di Parigi, dove Multiplina ha affiancato un altro concept, Multiplay. Se quest'ultimo si concentra sulla versatilità d'uso per famiglie, Multiplina si distingue per la capacità di coniugare praticità e dimensioni compatte, collocandosi idealmente tra il noto scooter Topolino e un'auto tradizionale. La motorizzazione completamente elettrica permette a Multiplina di rispondere alle nuove esigenze di spostamento urbano in modo sostenibile.

Grazie all'architettura elettrica da quadriciclo pesante L7 e alla gestione intelligente degli spazi, l'auto si rivolge a chi cerca una soluzione concreta per gli spostamenti di tutti i giorni, dal tragitto casa-lavoro alle brevi commissioni fino all'accompagnamento dei figli a scuola. Fiat definisce questa nuova categoria come "Multi-Purpose Quadricycle", sottolineando la praticità racchiusa in poco più di tre metri.

Dimensioni compatte, peso ridotto e sfruttamento ottimale dello spazio consentono di ridurre materiali e consumi, senza sacrificare la funzionalità quotidiana. L'elettrificazione è solo una parte del progetto: Multiplina rappresenta una mobilità sostenibile fondata sull'efficienza e sulla semplicità.

L'approccio "fare di più con meno" è al centro di Multiplina, portando avanti la missione di Fiat di proporre soluzioni intelligenti, accessibili e concrete per facilitare la vita quotidiana delle persone.