Fiat presenta Pandina Tributo Autobianchi: omaggio ai 30 anni dalla Y10

Fiat celebra un anniversario importante con il lancio della nuova Pandina Tributo Autobianchi, una versione esclusiva che rende omaggio a uno dei modelli più iconici della tradizione automobilistica italiana. Il 21 ottobre segna un simbolico ponte tra passato e presente: esattamente 30 anni dividono l'immatricolazione dell'ultima Autobianchi Y10 dalla prima Pandina Tributo Autobianchi, sottolineando la continuità e il legame tra due nomi storici.

La nuova Pandina Tributo Autobianchi si distingue per una serie di dettagli stilistici unici. Il colore Platino, realizzato appositamente per questa versione e disponibile soltanto qui, fa da protagonista: la vettura può essere scelta sia in configurazione monocromatica sia bicolore, grazie al tetto e portellone posteriore neri a contrasto che richiamano uno degli elementi più riconoscibili della storica Y10. Completano il look esterno particolari neri, cerchi in lega diamantati da 15 pollici con logo dedicato e personalizzazioni specifiche Tributo Autobianchi.

L'abitacolo mantiene la personalità grazie a interni in microfibra color sabbia chiaro, sedili decorati con l'iconico motivo a quadrettoni e logo sui poggiatesta, insieme a inserti soft-touch e una fascia plancia verniciata Platino. I dettagli in nero lucido e il volante soft-touch aumentano il senso di ricercatezza, mentre la grafica di benvenuto dedicata rende ancora più esclusiva l'esperienza a bordo.

La Pandina Tributo Autobianchi viene prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco e conserva le qualità che ne hanno decretato il successo: semplicità, praticità, accessibilità e versatilità, arricchite oggi da un tocco inedito di eleganza italiana. Questa edizione speciale affianca i già noti allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti con motorizzazione ibrida.

Le radici di questo tributo affondano nella storia condivisa tra Fiat e Autobianchi. La Y10, presentata nel 1985 e sviluppata sulla piattaforma Panda, reinterpretò il concetto di utilitaria compatta con design distintivo e dettagli riservati solitamente a categorie superiori. Dalla Bianchina alla A112 fino alla Y10, Autobianchi ha sempre saputo portare carattere e ricercatezza alle piccole auto, filosofia che oggi viene ripresa con la nuova Pandina Tributo Autobianchi.

Dal punto di vista commerciale, il modello conferma una leadership indiscussa: nei primi nove mesi del 2026 la Pandina è prima nel segmento A europeo con 100.000 immatricolazioni (+7%) e consolida il primato in Italia con 86.000 unità vendute (+5%). Solo a settembre sono state immatricolate 10.401 Pandina Hybrid, rappresentando il 7,5% del mercato italiano.

La nuova versione sarà disponibile in Italia da dicembre a un prezzo promozionale di 15.400 euro in caso di finanziamento tramite Stellantis Financial Services. La proposta prevede vantaggi aggiuntivi e la possibilità di usufruire di servizi dedicati, nel rispetto dell'offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Il consumo dichiarato ciclo misto è di 5,1 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 117 g/km secondo il ciclo WLTP.

Pandina Tributo Autobianchi vuole riportare sulle strade di oggi lo spirito di un marchio che ha reso celebri le piccole auto italiane nel mondo, puntando ancora una volta su stile, tradizione e tecnologia accessibile.