GAZOO Racing presenta il nuovo Hilux FCEV: debutto a idrogeno alla Dakar 2027

Il mondo del motorsport si prepara a vivere una rivoluzione all'insegna della sostenibilità con il debutto del nuovo DKR GR FC Hilux, il veicolo a celle a combustibile idrogeno appena completato da GAZOO Racing in vista del Rally Dakar 2027.

Il nuovo Hilux FCEV segna un passo significativo nell'approccio Multipath di Toyota per l'esplorazione di alternative tecnologiche nei powertrain, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ sia in gara sia sulle vetture stradali del futuro. Il progetto rappresenta la prima vera partecipazione di Toyota a una competizione motoristica con un veicolo FCEV alimentato a idrogeno, posizionando il marchio all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni sostenibili per il motorsport.

La pilota saudita Dania Akeel guiderà il DKR GR FC Hilux nei test e nella sua prima avventura alla Dakar 2027 nella categoria Dakar Future Mission 1000, dedicata a tecnologie sperimentali. Akeel, già protagonista di spicco nei rally-raid internazionali, ha sottolineato il valore di questa sfida: Questa è una grande opportunità per me di imparare come le nuove tecnologie vengano sviluppate nel mondo automobilistico. Partecipare ad un'impresa così pionieristica dal posto di guida è un'esperienza davvero unica, che considero sia un privilegio che un piacere. E poter condividere il mio feedback come driver nello sviluppo di queste tecnologie è davvero speciale. Nel rally-raid, il nostro più grande vantaggio come piloti è poter correre su terreni e condizioni diversificate, richiedendo flessibilità ed efficacia in ambienti mutevoli, perfetti per testare al massimo l'affidabilità e la durabilità di qualsiasi nuova auto o tecnologia. E credo che questo mi aiuterà anche a migliorare le mie competenze adattandomi alle tecnologie in evoluzione e a crescere come pilota.

Il veicolo è costruito sulla piattaforma del modello DKR GR Hilux e sfrutta un telaio tubolare, cella di sicurezza, sospensioni e freni condivisi con la versione tradizionale. Il cuore tecnologico è rappresentato da due stack di celle a combustibile ad alta potenza, collegati a serbatoi di idrogeno ad alta pressione ispirati a quelli della Toyota Mirai. Il sistema garantisce una potenza di 400 kW e una capacità di stoccaggio totale per 8,4 kg di idrogeno.

Fra le innovazioni adottate, spiccano l'asse elettrico dedicato, una ECU IAV Dragoon e un impianto elettronico di ultima generazione. Per migliorare ulteriormente la sostenibilità, sono presenti pannelli in fibra naturale che sostituiscono alcune componenti in fibra di carbonio, oltre a un innovativo sistema di raffreddamento ad alta tensione. I pneumatici TOYO OPEN COUNTRY sono stati scelti per garantire prestazioni ottimali sui fondi più impegnativi della Dakar.

I primi test dinamici sono già in corso e il debutto competitivo è atteso nella categoria Dakar Future Mission 1000. L'obiettivo dichiarato è accrescere il know-how sulle tecnologie a idrogeno e celle a combustibile, per trasferirlo sulle auto del futuro.

Con il supporto di partner come Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRE, IAV e PRF, Toyota prosegue la propria sfida nel motorsport mirando a dimostrare il potenziale dell'idrogeno come soluzione efficace per un motorsport sempre più sostenibile e innovativo.