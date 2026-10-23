Genesis One Night with the Orchestra: otto date italiane per il concerto rock-sinfonico

Il leggendario repertorio dei Genesis torna a vivere in una forma completamente rinnovata grazie a Genesis - One Night with the Orchestra, lo spettacolo rock-sinfonico che porterà la musica della celebre band britannica in otto tappe italiane a dicembre 2026.

Al centro di questo evento c'è la fusione tra l'energia del rock progressivo dei Genesis e la potenza di un'orchestra sinfonica ridotta con coro, creando un'esperienza musicale unica composta da ben 50 elementi sul palco. La scaletta sarà una rivisitazione del celebre doppio album dal vivo Seconds Out, registrato dal gruppo nel 1977 e considerato una pietra miliare della scena progressive.

Il protagonista della serata sarà Martin Levac, polistrumentista, cantante e compositore canadese, noto ai fan per la sua straordinaria capacità di interpretare Phil Collins sia sotto il profilo vocale che scenico. Ad accompagnarlo, la sua band per la prima volta in tour in Italia: François Larouche e André Lavergne alle chitarre, Mathieu Groulx alla batteria e Jean-François Duchesne alle tastiere.

A rendere ancora più speciale il concerto sarà la presenza di Carlo Massarini, celebre giornalista musicale e storico volto televisivo, che arricchirà il live con aneddoti e racconti inediti sulla storia dei Genesis e delle loro canzoni, offrendo così al pubblico un viaggio nella storia della band. In occasione delle date di Genova e Ancona, Massarini non sarà presente.

Tornare a presentare, in forma diversa, i Genesis più di 50 anni dopo averli presentati e supportati in radio a Per Voi Giovani e Popoff è un po' la chiusura di un cerchio. Allora eravamo, come tutti i ragazzi italiani presso cui i Genesis erano questione di cuore, affascinati ed entusiasti delle magìe di cui la band si ammantava. Mai avrei pensato che mezzo secolo dopo mi sarei trovato a raccontarli su un palco, dove sono diventati materia di contaminazione con la musica classica, che era in fondo parte delle loro influenze. Anzi, credo che la loro, come quella dei Beatles, Pink Floyd, King Crimson e altri, fra qualche decennio sarà considerata la musica classica del Novecento.

Gli arrangiamenti orchestrali sono curati da Dee Palmer e Tolga Kashiff, con le partiture originali messe a disposizione dalla prestigiosa London Symphony Orchestra. In scaletta non mancheranno brani iconici come Firth of Fifth, The Carpet Crawlers e The Cinema Show, ripensati in una nuova veste sinfonica.

Queste le date del tour italiano: • 9 dicembre 2026 - Mantova, PalaUnical Teatro • 10 dicembre 2026 - Genova, Politeama Genovese (senza Massarini) • 11 dicembre 2026 - Brescia, Teatro Clerici • 12 dicembre 2026 - Bassano Del Grappa, CMP Arena • 14 dicembre 2026 - Ancona, Teatro delle Muse (senza Massarini) • 15 dicembre 2026 - Napoli, Teatro Augusteo • 16 dicembre 2026 - Bari, Teatro Team • 19 dicembre 2026 - Roma, Eur Convention Center La Nuvola



