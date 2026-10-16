Geolier lancia Tutto è Possibile. Atto II e conquista Napoli con sei date sold out

Geolier torna protagonista della scena musicale italiana con l'uscita del nuovo album Tutto è Possibile. Atto II, confermando ancora una volta il suo ruolo di riferimento nell'urban nazionale. Dopo un anno da record con il precedente progetto discografico e una lunga serie di successi dal vivo, l'artista napoletano arricchisce il proprio percorso con un disco capace di raccontare aspirazioni, responsabilità e consapevolezze.



Il nuovo lavoro, pubblicato per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, prosegue il racconto iniziato con Tutto è Possibile, mettendo in luce le diverse anime artistiche di Geolier e la capacità di mantenere saldo il legame con le origini senza rinunciare a un linguaggio universale. In queste tracce, si intrecciano la grinta degli inizi e la maturità di chi ha raggiunto la vetta, con un equilibrio che si riflette nella scrittura di Emanuele.



Non c'è bisogno di nascondere le proprie ambizioni, né di dimenticare da dove si è partiti. È proprio in questo equilibrio che si riconosce la scrittura di Emanuele, capace di passare dall'ironia e dalla provocazione a una dimensione più intima, senza perdere la forza e la spontaneità che contraddistinguono la sua musica.



La tracklist di Tutto è Possibile. Atto II presenta brani come Leggenda, Winner e Per Emanuele e offre prestigiose collaborazioni con alcuni tra i più apprezzati interpreti della scena italiana: Lazza in Non sei più tu, Achille Lauro in Per noi e Shiva in Emanuele e Andrea. Non mancano riflessioni profonde e omaggi alle proprie radici nei brani Rione di Domenica e Autorità, mentre il progetto si chiude con Aspettando il miracolo, un omaggio a Napoli e alle sue atmosfere.



Sul fronte live, Geolier è pronto nuovamente a segnare un primato senza precedenti. Dopo aver portato oltre 300.000 spettatori negli stadi italiani solo nell'ultima estate, l'artista annuncia sei date tutte sold out a giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per il progetto Napoli è casa tua. Sei serate consecutive con oltre 300.000 presenze attese, che promettono di scrivere una nuova pagina nella storia dei grandi eventi musicali italiani.



Il successo di Geolier non si limita alle vendite discografiche: con 103 dischi di platino e 50 d'oro, piazzamenti costanti ai vertici delle classifiche (tra cui il debutto alla #1 su Spotify di singoli come Per noi, Autorità e Winner) e numerosi riconoscimenti tra cui i recenti BYD Music Awards, l'artista si conferma vero fenomeno culturale e simbolo dell'urban italiano. Grinta, autenticità e appartenenza restano i pilastri di una carriera in continua ascesa, capace di dialogare con un pubblico sempre più ampio senza mai rinnegare le proprie radici.