Giampaolo Dallara premiato a BolognaFiere: riconoscimento all'eccellenza ingegneristica italiana

La 43ª edizione di Auto e Moto d'Epoca ha aperto oggi i battenti a BolognaFiere, confermandosi appuntamento europeo di riferimento per collezionisti e appassionati di motorismo storico. Tra iniziative culturali e mostre dedicate al 120° anniversario di Lancia, l'evento vede protagonista l'Automobile Club d'Italia e il Club ACI Storico, impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio motoristico nazionale.

L'annuncio principale dell'inaugurazione riguarda il conferimento del Premio Eccellenza ACI Storico 2026 a Giampaolo Dallara, figura iconica dell'automobilismo e dell'ingegneria italiana. L'ingegnere viene omaggiato per il suo costante impegno nella ricerca della perfezione tecnica e aerodinamica, qualità che hanno portato la progettualità nazionale ai vertici del motorsport internazionale.

Questo riconoscimento è un omaggio a uno dei più autorevoli interpreti dell'ingegneria italiana - ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente dell'ACI e di ACI Storico - capace di unire rigore, visione e passione. Il suo percorso dimostra come la memoria di ciò che l'ingegno italiano ha saputo realizzare rappresenti il fondamento di ciò che saprà realizzare in futuro. Per questo, con ACI Storico, riteniamo doveroso riconoscere e valorizzare chi ha contribuito a costruire questa eccellente eredità.

Il tributo a Dallara sottolinea come l'ingegneria italiana sia parte fondamentale del patrimonio culturale nazionale e mira a ispirare le future generazioni a puntare su talento, cultura tecnica e passione per l'automobile. Il programma completo dell'evento propone appuntamenti e incontri dedicati sia agli appassionati sia a chi desidera scoprire le eccellenze che hanno reso famoso il made in Italy nel mondo.