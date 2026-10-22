Giorgio Panariello riporta in scena 'Panariello Sotto l'Albero' a Livorno

Giorgio Panariello torna a calcare le scene con una nuova edizione di uno dei suoi spettacoli più amati: dopo nove anni di attesa, l'artista sarà protagonista di tre serate speciali con 'Panariello Sotto l'Albero' al Modigliani Forum di Livorno il 5, 8 e 11 dicembre. Si tratta di una vera e propria festa all'insegna della comicità, della musica e dello spettacolo, attesa da moltissimi fan.



Un ritorno che sa di casa, quello di Panariello, pronto a riportare sul palco le sue battute iconiche, la satira pungente e i monologhi capaci di far riflettere e divertire allo stesso tempo.



Le tre serate puntano a essere un evento unico: Panariello porterà in scena tutta la sua comicità, la sua energia e il suo inconfondibile modo di raccontare il nostro Paese. Tra monologhi esilaranti, personaggi indimenticabili, ospiti speciali e momenti di grande emozione, Panariello regala al pubblico tre serate ricche di risate e sorprese, con la sua ironia e uno sguardo divertito sui vizi e le abitudini degli italiani durante le feste natalizie.



Il Modigliani Forum, già teatro dell'ultima edizione di questo spettacolo, sarà nuovamente la cornice perfetta per un evento che unisce intrattenimento, talento e una narrazione vicina a ogni spettatore. L'appuntamento è rivolto agli amanti della comicità italiana e a chiunque voglia vivere una serata fatta di allegria e sorpresa, con un protagonista capace di rinnovarsi senza mai perdere la sua genuinità.





