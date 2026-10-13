Honda brilla alla Barcolana 58: innovazione, sport e anteprima esclusiva del CR-V Urban Edition

Honda ha rafforzato la sua presenza nel mondo della vela diventando protagonista alla Barcolana 58 di Trieste, confermandosi per il secondo anno consecutivo come Automotive Partner e naming sponsor di Barcolana Nuota powered by Honda. L'evento ha reso Trieste il cuore pulsante della vela internazionale, attirando migliaia di appassionati, sportivi e visitatori e confermando la Barcolana tra le manifestazioni di riferimento in Italia e nel mondo.

Nel Villaggio Barcolana, Honda si è distinta con uno stand che ha permesso al pubblico di scoprire le ultime novità della sua gamma elettrificata. Particolare attenzione è stata riservata alla nuova Prelude, che sancisce il ritorno di un simbolo del passato in una veste elettrificata all'insegna dell'innovazione e del piacere di guida, e al nuovo HR-V Sport, che si presenta più dinamico e distintivo che mai.

L'evento è stato anche il palcoscenico dell'anteprima nazionale del nuovo Honda CR-V Urban Edition, una serie esclusiva limitata a soli 150 esemplari del celebre SUV full hybrid. Questa edizione speciale dell'iconico CR-V interpreta il viaggio come scoperta e libertà di movimento, unendo qualità storiche del modello ad uno stile ancora più ricercato. Tra gli elementi distintivi, spiccano dettagli come battitacco e soglia bagagliaio illuminati, spoiler posteriore ed emblemi neri, oltre a un'illuminazione LED premium del vano di carico. Ogni vettura viene consegnata con un portachiavi numerato all'interno di un elegante cofanetto, a sottolineare l'esclusività della serie.

Il CR-V Urban Edition è stato presentato al pubblico italiano proprio a Trieste durante la manifestazione, diventando simbolo della nuova visione Honda per la mobilità, sempre più innovativa e funzionale. Una proposta rivolta a chi cerca un'esperienza di guida raffinata e distintiva, senza rinunciare alla praticità che ha sempre caratterizzato il modello.

Oltre all'esposizione, Honda ha coinvolto il pubblico attraverso un ricco programma di test drive. Visitatori e appassionati hanno potuto provare l'efficienza e il comfort della tecnologia e:HEV Full Hybrid a bordo di modelli come Jazz Crosstar, HR-V, Civic e ZR-V.

Uno dei momenti clou della Barcolana 58 è stata la partecipazione di Gregorio Paltrinieri, campione di nuoto e Honda ambassador, protagonista di Barcolana Nuota powered by Honda.

Il secondo weekend si è distinto per l'evento serale "L'Onda Perfetta" sulla terrazza Honda, riservato a giornalisti, partner e ospiti internazionali, animato dal live set dei New Sound. Un'occasione di incontro che ha reso ancora più vibrante il cuore della Barcolana con musica e intrattenimento per tutti.

Domenica, Honda ha seguito la regata diretamente dal mare, condividendo l'emozione con ospiti e media, nell'edizione che ha fatto registrare ben 1858 imbarcazioni iscritte. La giornata si è conclusa con l'estrazione di premi tra i partecipanti allo stand Honda: la moto elettrica Honda WN7 è stata assegnata al mascone 322 "Bijou" e l'Honda SH125i Vetro al mascone 1510 "Nulla è scritto".

Honda ha inoltre valorizzato le sue divisioni Moto e Marine, permettendo al pubblico di scoprire tutte le anime del marchio e la sua capacità di offrire tecnologie innovative per ogni esigenza di mobilità, su strada e in acqua.

La collaborazione tra Honda e Barcolana si conferma come un esempio virtuoso di come l'innovazione e la passione per lo sport possano creare connessioni genuine tra persone, territori e passioni, restituendo alla comunità una visione positiva e sostenibile della mobilità del futuro.