Hyundai Battery Reset: la soluzione intelligente contro le batterie scariche

Hyundai rivoluziona la gestione delle batterie nelle auto ibride con il sistema Battery Reset, disponibile su tutte le versioni di KONA e TUCSON. Grazie a questa tecnologia, chi si trova con la batteria da 12 V scarica può ripartire in pochi secondi senza bisogno di cavi o soccorso stradale.

Il nuovo sistema di avviamento di emergenza prevede un semplice pulsante posizionato sulla sinistra del volante. Basta premerlo per collegare nuovamente la batteria all'auto e tornare subito in marcia, rendendo superflua la classica operazione di ponte con un altro veicolo. Questa soluzione incarna perfettamente la vision Hyundai Progress for Humanity, pensata per semplificare la vita quotidiana degli automobilisti.

La batteria agli ioni di litio da 12 V integrata nel sistema ibrido rappresenta un altro passo in avanti. Non sono richieste sostituzioni periodiche: la presenza di un sistema di protezione dedicato impedisce la scarica totale, preservando sempre la quantità di energia necessaria per il riavvio anche dopo lunghi periodi di inattività. Se il veicolo resta fermo per settimane o mesi, il sistema scollega automaticamente la batteria dai consumi elettrici inutili, a tutto vantaggio della durata e dell'affidabilità.

Durante un lungo periodo di inutilizzo l'auto provvede a scollegare la batteria dei servizi per evitare di scaricarla. Al momento del riavvio e della rimessa in funzione dell'auto, grazie a un pulsante posto alla sinistra del volante, il conducente può ripristinare l'alimentazione e avviare il motore in pochi secondi, senza ricorrere ai cavi e senza attendere il soccorso stradale.

Quando il livello di carica della batteria scende sotto la soglia critica, il sistema protegge l'accumulatore da ulteriori consumi. Per sbloccare l'auto serve lo spadino metallico in dotazione per aprire le porte e accedere all'abitacolo; quindi, si può attivare il tasto 12V BATT RESET. Da quel momento ci sono 30 secondi per mettere in moto e tornare all'operatività normale. Se il motore non parte entro questo intervallo, il sistema si scollega nuovamente per evitare scariche eccessive, ma è sempre possibile ripetere la procedura.

La ricarica della batteria da 12 V avviene automaticamente in modalità READY, sia durante la marcia sia a veicolo fermo, senza dover premere l'acceleratore. Si consiglia di mantenere il veicolo in questa condizione per almeno 30 minuti per ripristinare una carica ottimale, operazione importante specie dopo vari riavvii in sequenza.

L'avviamento di emergenza Hyundai si rivela particolarmente utile nei periodi in cui si lascia l'auto ferma in garage o nei parcheggi aeroportuali, ma anche d'inverno, quando le basse temperature mettono sotto pressione le batterie tradizionali. Non solo si riducono i tempi di fermo, ma cala anche la necessità di assistenza e costi grazie all'assenza di una batteria da sostituire periodicamente. Questa funzione risponde alle esigenze non solo di privati, ma anche di gestori di flotte e noleggiatori, per cui rapidità ed efficienza sono fondamentali.

Hyundai conferma così una visione dell'elettrificazione in cui le innovazioni si traducono in vantaggi concreti per il guidatore e non sono mai fini a sé stesse. Il sistema Battery Reset interpreta e valorizza la mobilità smart, sostenibile e realmente orientata a semplificare la vita di chi sceglie la tecnologia ibrida.